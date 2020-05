Kuva: Sirpa Räihä

Ilmiö on tuttu elo­kuvistakin: Kiinassa elää tuhlaaja­sukupolvi, jolle kuluttaminen on elämän­tapa. Rahaa palaa ulko­näköön, muotiin, luksus­brändeihin, autoihin ja mieli­hyvään.

Eikä kyse ole vain öky­rikkaista. Moni keski­tuloinenkin kolme­kymppinen tuhlaa joka kuukausi kaiken, minkä tienaa.

Harvalla on ollut tapana säästää pahan päivän varalle, eikä sellaisia millenniaalien elinaikana Kiinassa ole juuri ollutkaan. Pari–kolmekymppiset ovat varttuneet mahdollisuuksien maassa.

Vielä alkuvuodesta kaiken uskottiin jatkuvan ennallaan. Uutisissa kerrottiin, että vaikka Kiinan talouskasvu hidastuu, luksustuotemarkkinat kasvavat.

Sitten iski koronavirus, ja Kiinan nuoret aikuiset lopettivat kuluttamisen.

Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä kuluttajatuotteiden vähittäismyynti laski Kiinan virallisten tilastojen mukaan liki 20 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Uusien autojen myynti väheni 42 prosentilla. Huvipaikat suljettiin, ravintolaillalliset loppuivat.

Sellainen vaikuttaa mielentilaan.

The New York Times kirjoitti hiljattain, että Kiinassa tehtaat ovat ehkä palautuneet arkeen, mutta kuluttajat eivät. Sama voi olla edessä Euroopassakin. Yhteiskunta aukeaa, mutta muuttuneena.

Analyytikot pohtivat nyt, kuinka huolissaan tästä kaikesta pitäisi olla. Onko muutos pysyvä?

Kiinan näkökulmasta kysymys on valtava. Maan talouskasvu kasvu on viime vuodet rakentunut vahvasti keskiluokan yksityisen kulutuksen varaan. Höveliin rahankäyttöön on kannustettu, ja lainat sekä osamaksut ovat yleistyneet.

Kiina on myös uudistanut terveydenhuoltojärjestelmäänsä ja luonut sosiaalista turvaverkkoa, jotta kansa uskaltaisi käyttää rahojaan säästämisen sijaan.

The New York Timesin haastatteluissa ihmiset uskovat, että kulutusmuutos on pysyvä. 22-vuotias shanghailainen baarimikko kertoi alkaneensa ymmärtää vasta nyt, miksi lompakossa on oltava seteleitä. Ne tuovat turvallisuuden tunteen.

Kiina yrittää houkutella baarimikkoa ja muita samalla tavalla ajattelevia takaisin ostoksille erilaisilla kulutuskannustimilla. Työntekijöille on annettu pitkiä viikonloppuvapaita, jotta he ehtivät matkustaa ja yöpyä hotelleissa. Osta, osta!

Kiinan johto toivoo, että epidemiasta seuraisi sama kuin kulttuurivallan­kumouksen jälkeen 1970-luvun lopulla. Kostoshoppailu oli maanista ostamista ja tarjosi lohtua kurjien vuosien jälkeen.

Kirjoittaja on HS:n Pekingin-kirjeenvaihtaja.