Jo monta vuotta meitä yli seitsemänkymppisiä on pidetty jonkinlaisena taloudellisena rasitteena tälle yhteiskunnalle. Syntyvyys on ollut vuosia laskusuunnassa, ja eläkeläisten prosentuaalinen osuus koko väestöstä kasvaa. Työikäisten ja veroja maksavien osuus puolestaan ei kasva. On voivoteltu jo kauan, kuka tulevaisuudessa maksaa meidän eläkkeemme.

Vaan nyt meistä vanhuksista onkin yhtäkkiä tullut suojelukohde, kuin jokin ihmeellinen kaikin keinoin suojeltava reliikki menneestä maailmasta. Mistä ja miltä meitä suojellaan? Tarkoittaako suojelu todella jonkinlaista elämästä eristämistä? Suojellaanko meitä todellakin elämältä?

Eihän siinä ole mitään järkeä. Mitä vähemmän meillä on elinvuosia jäljellä, sitä täyteläisemmin meidän pitäisi saada ne loput vuodet elää. Mutta ei. Nyt sitten vain istutaan karanteenissa. Sitä paitsi, olipa se eläke sitten pieni tai suuri, kyllä se kannattaisi vielä käyttää talouden pyörien pyörittämiseen jälkeemme jäävien elämänlaadun parantamiseksi.

Heimo Rinne

Helsinki

