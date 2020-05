Me yli 70-vuotiaat olemme nyt virallisen liturgian mukaan suojelukohde. Meidän vuoksemme Oy Suomi Ab on saatettu taloudelliseen ahdinkoon. Me olemme raataneet koko elämämme, että maamme kukoistaisi. Nyt talous tuhotaan suojelumme takia.

Kun meidän suojelustamme puhutaan koko ajan, onko lupa ymmärtää asia siten, että kun rokote saadaan, meidät rokotetaan ensimmäiseksi? Muutoinhan tämä suojelupuhe on hämäystä. Entisenä Sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (Etene) puheenjohtajana tosin muistan, että aikoinaan lähdimme siitä, että niukkuuden oloissa rokotetaan aluksi etulinjan työntekijät, sitten lapset ja nuoret, joita kansakunnan on tietenkin suojeltava.

Paula Kokkonen

varatuomari, Helsinki

