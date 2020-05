Peruskoulut avataan pian kahdeksi viikoksi. Poikkeustilanne antaa mahdollisuuden keskittyä olennaiseen: tärkeintä on nyt oppilaiden sisäisen turvallisuuden ja opiskelumotivaation tukeminen, eivät oppimissaavutukset.

Opetuksen peruskysymys kuuluu: onko koulu oppilaiden monipuolista kehitystä varten, vai sopeuttaako se lapsia yhteiskuntaan? Painopiste on siirtynyt yhteiskuntaan ja työelämään. Vuoden 1970 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan: ”Vaikka jonkin intressiryhmän tavoiteperusteluissa tähdennettäisiinkin oppilaan hyvää, saattaa huolen aiheena ehkä olla pikemminkin vaikuttajaryhmän, eikä yhteisen edun turvaaminen.”

Peruskoulun opetussuunnitelmaan on upotettu hienoja kasvatustavoitteita. Kirjoitettu opetussuunnitelma ja toteutettu opetussuunnitelma ovat kuitenkin aivan eri asioita.

Nyt rakennetaan ilmiökouluja, muka opetussuunnitelman velvoittamana. Oppiainerajat ylittävää teemaopiskelua tulee olla vähintään yksi opintojakso vuodessa. Ei sen takia kannattaisi rakentaa jopa 25 miljoonaa euroa maksavaa koulua, jossa raha ei riitä koulukirjoihin, vaan oppilaat ”itseohjautuvat tiimeinä” tärkeän tiedon äärelle. Näin on keitetty pedagoginen sekahedelmäsoppa, jonka reseptistä kenenkään ei kannattaisi ylpeillä. Opetusta innovoidaan rakentajien, it-firmojen, konsulttien ja kalustekauppiaiden tuella – ehkä myös niiden tueksi.

Jo puoli vuosisataa sitten opetussuunnitelma ja opetusopin oppikirjat korostivat, että kun yhteiskunta muuttuu, myös koulun tulee muuttua. Se on totta tänäänkin. On kuitenkin syytä suojata oppilaita haitallisilta muutoksilta. Koulu ei saa olla työelämään valmistava kilparata, jolta osa oppilaista putoaa jo alkuerissä ja osa kannetaan hoitoon loppusuoralla, kun pää ei kestänyt suorituspaineita.

Koronaviruskriisin virittämä intoilu etäopetuksen autuudesta on vaarallista. Koululainen tarvitsee tuekseen turvallisen aikuisen, opettajan. Etäopetuksessa piilo-opetussuunnitelma eriarvoistaa oppilaita kodin varallisuuden mukaan. Toisilla on kotona älykoneita ja avustavia aikuisia, toisilla ei. Elämme onneksi Suomessa emmekä Piilaaksossa.

Jokainen koululainen kaipaa koulukavereita. Sosiaalinen kasvatus on koulun perustehtävä: on opittava hyvät käytöstavat ja kunnioitettava erilaisia oppilaita. Koulukiusaaminen on häpeällistä ja rangaistavaa.

Opettajien ei pidä alistua lampaiksi, jotka luopuvat ammattimoraalistaan koulunsa myyvän julkikuvan tai sponsorien suosion vuoksi. Hyvä opettaja on vastuussa työnsä laadusta oppilailleen.

Opettajan tulee olla pedagoginen auktoriteetti, joka luo oppilaisiinsa turvallisuutta. Se ei estä monipuolista, oppilaita kannustavaa ja aktivoivaa opetusta, vaan on sen edellytys. Koulu on rehtorinsa näköinen. Arvoisa rehtori, mitä Sinä näet peilissä?

Kari Uusikylä

didaktiikan professori emeritus, Vaasa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.