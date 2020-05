Koronaviruspandemia on vaikuttanut suuresti koulutyöhön. Vaikka tilanne vaikuttaa kaikkiin oppilaisiin, vaikutukset ovat erilaisia.

Etäopetuksessa lapset ovat olleet eriarvoisessa asemassa sen suhteen, millaiset tekniset välineet heillä on käytettävissään ja millaiset mahdollisuudet vanhemmilla on heitä ohjata. Myös lasten itseohjautuvuus vaihtelee suuresti.

Koulu on lasten keskeinen kasvuympäristö. Koulun tehtävänä ei ole vain opettaa. Sen tehtävänä on myös kasvattaa sekä tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Koulusulku onkin ollut erityisen haasteellinen lapsille, joille koulun tarjoama sosiaalinen tuki on suuri. Tilannetta on vaikeuttanut se, että oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluita on vähennetty, vaikka niiden tarve on kasvanut.

Koronaviruskriisin lapsille ja nuorille aiheuttamien kielteisten vaikutusten torjumisessa juuri koulu on keskeisessä asemassa. Koulu tavoittaa kaikki lapset ja nuoret. Koulu on perheen jälkeen lasten ja nuorten tärkein kasvuympäristö.

Sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoon että oppimisen tukeen tarvitaan lisää voimavaroja. Koulupsykologeja, -kuraattoreita, -terveydenhoitajia ja -lääkäreitä tarvitaan lisää. Oppimisen tukea on vahvistettava lisäämällä tukiopetusta sekä koulunkäynninohjaajien työpanosta.

Perusopetuslaki ei tällä hetkellä tunnista etäopetusta. Etäopetusta tulisi voida käyttää lähiopetuksen tukena ja täydentäjänä myös normaalioloissa. Etäopetusta hyödyntämällä voitaisiin nopeasti lisätä tukiopetuksen määrää sekä tarjota lähiopetusta täydentävää erityisopetusta.

Maahanmuuttajataustaisille oppilaille voitaisiin tarjota oman kielen opetusta sellaisissakin tilanteissa, joissa se ei muutoin onnistuisi. Sama koskee myös vähemmistöuskontoihin kuuluvien oppilaiden uskonnonopetuksen järjestämistä.

Myös valinnaisaineiden tarjontaa erityisesti pienissä yläkouluissa voitaisiin lisätä etäopetuksen avulla. Lasten määrän väheneminen uhkaa sulkea monen yläkoulun ja lukion ovet lopullisesti.

Etäopetusta hyödyntämällä lähiopetuksen täydentäjänä moni koulu voitaisiin pelastaa ja välttyä oppilaiden kohtuuttomilta koulumatkoilta.

Esa Iivonen

johtava asiantuntija, Mannerheimin lastensuojeluliitto

Kirsi Pollari

erityisasiantuntija, Lastensuojelun keskusliitto

