Suomalaiset opettajat ovat poikkeuksellisen sitoutuneita työhönsä, kertoo muutama kuukausi sitten julkaistu artikkelimme. Sama artikkeli paljasti, että opettajista 70 prosenttia kokee aika voimakasta stressiä.

Koronaviruskriisi on pannut opettajien jaksamisen äärimmäisen koville. Valtaosa opettajista on joutunut käytännössä yhden päivän aikana keksimään, miten opetus toteutetaan poikkeusoloissa.

Kun näin iso muutos yhdistyy voimakkaaseen sitoutumiseen, herää huoli opettajien jaksamisesta. Uupumus syntyy vaatimusten ja voimavarojen epäsuhdasta, ja nyt vaatimuksia todellakin riittää niille, jotka jo ennestään ovat olleet kovilla.

Poikkeusolot ovat tuoneet opettajille valtavasti lisää työtä ja kiirettä. Moni on painanut töitä illat ja viikonloput jaksamisen kustannuksella. Uusien työtapojen opettelun lisäksi opettajia painaa huoli siitä, miten oppilaat voivat ja miten saataisiin pidettyä mukana myös ne, jotka tarvitsevat muita enemmän tukea.

Varmaa on, että jos opettajat eivät voi hyvin, oppilaatkaan eivät voi hyvin. Siksi nyt on tärkeää, että opettajat pitävät huolta jaksamisestaan. Tarvitaan päivittäisiä palautumisen hetkiä työn lomaan, jotta ehkäistään totaalinen uupuminen.

Miten tästä voitaisiin selvitä? Olennaisinta on hyväksyä se, että tällaisina aikoina vähempikin riittää. Opettajien on tarpeen miettiä, mikä on opetuksen kannalta kaikista tärkeintä, ja keskittyä siihen. Helpotusta arkeen saa myös kollegojen tuesta sekä hyvästä ja selkeästä johtamisesta.

Tässä on yksi konkreettinen vinkki opettajille: Mieti työpäivän jälkeen, missä asioissa tänään onnistuit. Älä juutu siihen, mikä ehkä tökki, vaan huomaa se, missä mentiin eteenpäin.

Koronavirusepidemia konkretisoi opettajien työn merkityksen. Kriisistä toipuminen vie yhteiskunnalta vielä kauan sen jälkeen, kun viimeiset koronaviruspotilaat ovat parantuneet. Tässä toipumisessa opettajat ovat avainasemassa.

Olemme kaikki yhteiskuntana samassa veneessä. Sitä paremmin vene kulkee, mitä paremmin opettajat voivat.

Katariina Salmela-Aro

kasvatustieteen professori, Helsingin yliopisto

