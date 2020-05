Viime viikkoina keskusteluun ovat nousseet valtion yrityksille suunnittelemat ”välittömät yritystuet”, joilla koronaviruspandemiasta kärsiviä yrityksiä pyrittäisiin taloudellisesti tukemaan. Tässä keskustelussa on jäänyt miltei kokonaan huomioimatta se, että valtion suunnittelemista yritystuista riippumatta ne yritykset, joiden liiketoiminta on kokonaan estetty tai joiden liiketoimintaa on merkittävästi rajoitettu pandemiaan liittyvien viranomaistoimien seurauksena, ovat tietyin edellytyksin oikeutettuja saamaan valtiolta korvauksen aiheutuneista vahingoista.

Valtio on normaalioloissa vahingonkorvauslain nojalla velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin takia aiheutuneen vahingon. Tämä kattaa myös yritysten kärsimät taloudelliset vahingot. Esimerkiksi ravintoloille aiheutuu mittavat vahingot valtion päätettyä niiden kiinni pitämisestä. Tämä johtaisi normaalioloissa valtion korvausvelvollisuuteen.

Koronaviruksen takia Suomessa otettiin maaliskuun loppupuolella käyttöön poikkeusoloja varten jo ”varastossa” ollut valmiuslaki. Poikkeusoloja koskeva erityislainsäädäntö ei vapauta valtiota vahingonkorvausvelvollisuudesta. Myös valmiuslaissa on erikseen vahingonkorvaussäännöt, jotka tosin eivät välttämättä sovellu nyt määrättyjen rajoitusten aiheuttamiin vahinkoihin.

Valtio on korvausvelvollinen liiketoiminnan rajoittamisella ja estämisellä aiheuttamistaan vahingoista yrityksille. Yritysten liiketoiminnan rajoittamisella tai sen estämisellä valtiovalta on puuttunut yrityksille perustuslaissa välillisesti turvattuun elinkeinovapauteen ja omaisuudensuojaan. Valtioneuvosto on myös tiedostanut asian. Työ- ja elinkeinoministeriön muistiossa (31.3.) todetaan hallituksen selvittävän, miten ravintolayrittäjien toimeentulon ja toimintaedellytysten kannalta kohtuulliset vahinkojen korvaukset toteutetaan.

Yleisen keskustelun osana pitäisikin huomioida se, että tietyt yritykset saattavat olla avustuksien ja tukien lisäksi suoraan oikeutettuja niiden kärsimien vahinkojen korvaamiseen. Valtiohan aiheuttaa koronaviruksen leviämisen estämiseen tähtäävillä toimillaan välitöntä taloudellista vahinkoa, jonka se on mainittujen normien perusteella velvollinen korvaamaan.

Valtiovallan ja yritysten on syytä myös tiedostaa, että yritystukien ja avustusten jakaminen ei sellaisenaan poista valtion vahingonkorvausvelvollisuutta. Tämä korostuu nyt, kun valtio velkaantuu erilaisia tukia jakamalla jopa sellaisille yrityksille, joille ei ole aiheutunut mitään vahinkoa pandemiasta. Tukiin liittyy myös suurempi väärinkäytösten riski kuin vahinkojen korvaamiseen.

Heikki A. Huhtamäki

asianajaja, varatuomari, Espoo

Matti J. Huhtamäki

asianajaja, Vantaa

Ari Huhtamäki

siviili- ja kauppaoikeuden dosentti, Helsinki

