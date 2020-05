Nuorisolääkäri Hannu Penttinen kantoi huolta (HS Mielipide 5.5.) lasten ja nuorten mielenterveyden tukemisesta kesäaikaan. Hän arveli, että koulujen ja oppilaitosten psykologit ja kuraattorit eivät olisi saatavilla lukuvuoden päätyttyä.

Huoli on kuitenkin pitkälti aiheeton: psykologit ja kuraattorit jatkavat työtään lasten, nuorten ja perheiden kanssa myös kesällä, mikäli siihen on tarvetta ja asiakkaat itse näin toivovat. Jotkut asiakkaat pitävät mieluummin lomaa.

Pakollinen tauko palveluun muodostuu vain vuosilomista, jotka ovat psykologeilla ja kuraattoreilla saman mittaisia kuin vaikkapa terveyskeskuksessa tai perheneuvolassa. Psykologin ja kuraattorin asiakassuhteet ovat henkilökohtaisia, ja jatkuvuuden kannalta on parasta, että palvelut tulevat oman koulun tai oppilaitoksen työntekijältä. Sijaisjärjestelyjä on vaikea toteuttaa asiakassuhteen siitä kärsimättä. Akuutissa loma-aikaan ilmenevässä psyykkisen avun tarpeessa on käännyttävä terveydenhuollon päivystyksen puoleen.

Anne Lakkavaara

puheenjohtaja, Psykologiliiton koulupsykologien ammatillinen työryhmä

