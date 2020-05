Pääministeri Sanna Marin (sd) on pyrkinyt napakasti ratkaisemaan koronaviruspandemian aiheuttamia ongelmia. Hyviä ratkaisuja odotamme myös me yli 70-vuotiaat, jotka olemme jääneet pahasti jalkoihin. Emme suinkaan ole mikään homogeeninen joukko, vaan meitä on terveitä, aktiivisia, sairaita, huonokuntoisia sekä erikseen ympärivuorokautisen avun tarpeessa olevia riippumatta siitä, mikä meidän biologinen ikämme on.

Karanteeni on puristanut meidät psyykkisesti ja fyysisesti kurjistavaan tilanteeseen. Olemme eristäytyneet ympäröivästä maailmasta liian paljon. Hoivakodeissa asuvat eivät saa nähdä läheisiään ja omaisiaan. Vain me itse tiedämme, kuinka ahdistavaa arkemme nyt on.

Meille ikinuorille suunnattuun pysy kotona -ohjeeseen on saatava turvallinen liikkumissuositus. Hoivapotilaille on saatava mahdollisuus tavata omaisiaan. Muutos toisi elämäämme iloa ja toivoa näin heräävän kevään aikana. Se vetristäisi jäykistyneitä jalkojamme ja virkistäisi tukahtuneita tunteitamme.

Rokotetta odoteltaessa ainoa tunnettu ja nopeasti hoidettavissa oleva asia on hengityssuojainten käyttö. Suojainten käytön suosituksissa on nyt epäröity liian kauan. Ikäihmisten kärsimykset lisääntyvät ja kasaantuvat, kun Suomessa edelleen mietitään suojainten hyötyjä ja haittoja.

Suojaimet ovat tulleet jäädäkseen. Jokainen ymmärtää niiden myönteisen vaikutuksen. Hengityssuojaimen on oltava laadultaan hyvä, tunnetun valmistajan tuote. Lisäksi kaikille on kerrottava suojaimen käyttö- ja hoito-ohjeet perusteellisesti.

Toivon, että pääministeri Marin jaksaa paneutua hengityssuojainasiaan voimallisesti, jotta pian kuulemme iloisia uutisia mediassa.

Tauno Vainio

89 vuotta, radiotoimittaja free, eläkkeellä, Helsinki

