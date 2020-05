Kuva: Mitro Härkönen / HS

Viime viikot ovat olleet täynnä exit-suunnitelmia. Sellaisia on laadittu taloudelle, kouluille, kirjastoille ja jopa uima­halleille. Yksi on kuitenkin joukosta poissa: politiikka. Myös sen pitäisi käynnistyä pian, sillä Suomella ja Euroopalla on edessään valtavia valintoja.

Kun Suomi keväällä siirtyi poikkeustilaan, poliittiset jännitteet katosivat kuin maan nieleminä. Oppositio siirtyi vaihtoehtojen esittäjästä ”kirittäjäksi”, joka pääosin tukee poikkeus-Suomea johtavaa hallitusta. Samalla hävisi hallituksen sisäinen jännite siitä, miten Suomen työllisyysastetta nostetaan tai miten syvälle talouden ytimeen ilmastotoimet lopulta pitäisi ulottaa. Turpeesta ei puhu enää juuri kukaan.

Tämä asetelma ei voi jatkua enää pitkään. Elokuussa hallituksen pitäisi hahmotella budjettiriihessä valtiontalouden suuntaviivat ensi vuodelle. Pelissä on tuhansien suomalaisten toimeentulo ja se, millä askelmerkeillä Suomi lähtee kriisistä ulos. Leikataanko etuuksia? Korotetaanko veroja? Mitä yrityksiä tuetaan? Millä ehdoilla? Valinnat ovat politiikkaa, ja konkreettisen keskustelun vaihtoehdoista pitäisi alkaa pian.

Toisaalla on Eurooppa. EU natisee liitoksissaan, nyt etelästä käsin. Italia on syystäkin pettynyt siihen, miten yksin se tautitilanteessa jäi. Matkailun romahdus tuntuu etenkin eteläisessä Euroopassa, eikä tuen tarve katoa hetkessä.

Jos Eurooppa ei löydä yhteistä tietä kriisistä ulos, unionia voi odottaa uusi kriisi. Keskustelu siitä, millaista yhteisvastuuta suomalaiset hätään joutunutta Italiaa kohtaan haluavat harjoittaa, on ollut vaimeaa. Tässäkin kansalaiset tarvitsevat arvioitavikseen selkeitä kantoja.

Kun kesä lähestyy, poliittiset jännitteet siis kasvavat. Hallituspuolueet vakuuttavat budjettiriihen hoituvan. Ei silti ole mahdotonta, että riihessä Sanna Marinin (sd) johtama keskustavasemmistolainen koalitio alkaa rakoilla.

Koronaviruskriisin jälkihoidon avainkysymys on, voiko Marinin hallitus jatkaa nykyisellä ohjelmallaan. Jos ohjelma avataan, herää kysymys, kuinka vankalle pohjalle uutta rakennetaan.

Yksi koeteltu tapa etsiä syvän kriisin jälkeen politiikalle uutta suuntaa on antaa vaihtoehdot kansalaisten arvioitaviksi vaaleissa. Uusista vaaleista ei Suomessa nyt puhuta, mutta kriisissä mitään vaihtoehtoa ei voi sulkea pois.

Jotta teoria loppuu, tarvitaan avauksia. Politiikan on ihan pian etsittävä tie ulos kriisin hiljaisuudesta.

Kirjoittaja on HS:n talouden ja politiikan toimituksen esimies.