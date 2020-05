Kuva: Sirpa Räihä / HS

Uusi vuosi­kymmen alkoi dramaattisesti. Tammi­kuussa maailman huomio oli Lähi-idässä, kun Yhdys­vallat tappoi lennokki-iskussa Iranin vallan­kumous­kaartin Quds-joukkojen komentajan Qassim Suleimanin Irakin pää­kaupungissa Bagdadissa.

Irak sai taas huomata, miten vähän amerikkalaiset ja iranilaiset kunnioittavat maan muutoinkin kovin haurasta suvereniteettia.

Iran tietenkin kosti. Se ampui ohjuksia Yhdysvaltojen johtaman liittouman tukikohtiin Irakissa. Osumaa tuli myös suomalaissotilaiden tuki­kohtaan Pohjois-Irakin Erbilissä.

Vaikutti siltä, että tämä vuosi muistettaisiin Iranin ja Yhdysvaltojen väli­rikosta ja Syyrian sodan loppunäytöksestä Idlibissä. Sitten alkoi roihuta Australiassa. Hiiltyneisiin puihin takertuneita koaloja piti pian vuoden 2020 muistijälkenä. Vai jäisikö tämä vuosi sittenkin historiankirjoihin uuden pakolaiskriisin alkuna, kysyttiin, kun Turkki alkoi työntää Kreikan rajalle ihmisiä.

Samaan aikaan Ischglin alppi­kylässä vielä hiihdettiin ja juhlittiin.

Koronaviruskriisin varjoon jää nyt suuria kriisejä ja uutisia, jotka muissa oloissa olisivat leimanneet käsitystämme maailmanpolitiikan käänteistä. Australian metsäpalot sammuivat muuttamatta globaalia ilmastopolitiikkaa, ja pakolaistilanne Kreikan rajallakin raukesi, kun ­uutisvirta täyttyi viruksesta.

Entä miten kävi Irakissa?

Torstaina saatetaan kuulla uutisia pääministeristä. Keskiviikkoiltana Irakiin valittiin jälleen kerran pääministeriä, tällä kertaa Mustafa al-Kadhimia. Hän on kolmas ehdokas marraskuussa eronneen Adil Abdul-Mahdin jälkeen.

Irak on vailla johtajaa, öljyn hinta romahti ja maassa on poikkeusolot koronaviruksen takia. Lokakuussa al­kaneet väkivaltaiset mielenosoitukset jatkuvat. Vaaditaan järjestelmän uudistamista, vettä ja sähköä.

Vakavia iskuja on ollut useita. Samoihin aikoihin kun koronavirustilanne julistettiin pandemiaksi, Iranin tukema miliisiverkosto iski Tadjin sotilastukikohtaan tappaen kaksi amerikkalaista ja yhden britin.

Koronaviruksen vuoksi Suomi sulki maaliskuussa Bagdadin lähetystön toistaiseksi. Se oli avattu joulun alla.

Koronavirustilannetta on vaikea arvioida, mutta voi olla, että Irakin nuori väestö kestää viruksen. Mutta kestäisikö Irak Isisin paluun?

Isis on ollut Irakissa aktiivisempi kuin vuosiin. Sille on taas tilaa. Pandemian vuoksi Isisin-vastaisen koalition kansainväliset joukot ovat keskittäneet toimia muutamaan tukikohdistaan, ja esimerkiksi Erbilissä on enää joitakin suomalaisia.

Iskujen riski on suuri, ja maaliskuussa amerikkalaiset toivat Erbiliin koalition suojaksi Patriot-ohjuksia, mikä hermostutti Irania entisestään.

Suleimanin murhan jälkeen Irakin parlamentti päätti, että kansainväliset joukot olisi saatava maasta. Yhdysvallat sai kumppaninsakin vaikeuksiin.

Yhdysvallat johtaa vuonna 2014 käynnistynyttä OIR-operaatiota (Operation Inherent Resolve), jonka tarkoituksena on ollut nitistää Isis ja vakauttaa Irak. Kurdeille operaation tuoma tuki on ollut tärkeää.

OIR-operaation vetovastuuta yritetään nyt siirtää Yhdysvalloilta Natolle. Kuvio on yhä auki. Joka tapauksessa se, mitä OIR-operaatiolle tapahtuu, vaikuttaa Suomeen.

Suomi osallistuu operaatioon enintään 80 sotilaalla. Huhtikuussa ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasi, että Suomi valmistautuu jatkamaan OIR:ssa kuten myös Naton NMI-operaatiossa, johon OIR ehkä sulautetaan. NMI:ssä on yksi suomalainen.

Myös Irakissa vietetään nyt paastokausi ramadania. Sitä leimaa poliittinen sekasorto ja pelko. Öljyn hinnanlasku voi romahduttaa Irakin. Koronavirus on sivujuonne, mutta se on johtanut siihen, että liittolaiset tarkkailevat ka­tastrofia kauempaa.

OIR-operaatiota on vaikea väittää nyt menestykseksi. Toisaalta exit-strategiaa ei ole – eikä Euroopan maita kiinnosta lähettää lisää joukkoja epävakaisiin paikkoihin, vaikka vahvempi sotilaallinen rooli toisi myös diplomaattista vaikutusvaltaa.

Pandemia on pakottanut rajoittamaan rauhanturvaajien läsnäoloa kriisipesäkkeissä. Konfliktit kärjistyvät, mutta voi olla, että kiinnostus kriisinhallintaan hiipuu. Koronaviruskriisin elvyttäminen velkaannuttaa, ja operaatioille voi olla vaikeampi saada rahaa ja poliittista tukea.

Ehkä ajatusta sotilasoperaatioista täytyy muutoinkin muuttaa, kun pandemia alleviivaa, millaista kokonaisuutta turvallisuudella ja yhteiskuntien vakaudella tarkoitetaan.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.