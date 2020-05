Ikäni puolesta riskiryhmään kuuluvana olen hämmästellen seurannut keskustelua ikäihmisten kohtelusta koronaviruskriisin aikana. Se, että hallitus on tieteelliseen tietoon nojautuen pyrkinyt suojaamaan yli 70-vuotiaita virustartunnalta, onkin kääntynyt moitteeksi vanhusten eristämisestä ja syrjimisestä.

Minne on kadonnut se tosiasia, että hallitus on ainoastaan kehottanut ikäihmisiä välttämään kontakteja muihin ihmisiin? Kyse on suosituksesta, jonka noudattaminen on vapaaehtoista. Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi tämän maanantaina selvästi A-studiossa todeten samalla, että jokaisen on itse punnittava, mitä pitää tärkeänä.

Se, että Suomessa on alle 300 koronavirukseen kuollutta samaan aikaan kun Ruotsissa kuolleita on lähes 3 000, osoittaa valitun linjan olleen oikean. On ihmeellistä, miten vähän ihmiset hyvinvointiyhteiskunnassa näyttävät kestävän. Elämäämme on rajoitettu 1,5 kuukautta, mutta perustarpeet on hoidettu.

Nyt pitäisi lopettaa turha valittaminen. Hallitus ei voi ohjeistaa kaikkea ihmisten arkielämään liittyvää. Apua pitää tarjota niille, jotka sitä tarvitsevat, mutta muiden pitää ottaa itse vastuu omasta elämästään.

Kalle Aaltonen

Vantaa

