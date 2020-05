Toivoisin, että hoivakodeissa sallittaisiin kullekin potilaalle vaikkapa kerran viikossa yhden sellaisen läheisen vierailu, joka itse suostuu elämään karanteeninomaisissa olosuhteissa.

Kun koronavirus iski Suomeen, hoivakoteihin määrättiin vierailukielto. Hoivakodeissa pyrittiin välttämään myös keskinäisiä kontakteja tartuntojen välttämiseksi. Mieheni on sairautensa vuoksi hoidettavana tällaisessa hoivakodissa. Niinpä hänet suljettiin huoneeseensa, kuten muutkin, jotka eivät kykene liikkumaan omatoimisesti. Hänen luonaan käydään syöttämässä ja tekemässä hoitotoimenpiteitä, ei muuten. Hän on päivät ja yöt yksin vailla kontakteja.

Eristämisen ja vaille kontakteja jättämisen tiedetään johtavan pienillä lapsilla jopa kuolemaan. Aikuisilla eristämistä käytetään vankiloissa rangaistuksena. Sodissa sitä käytetään kidutuksen välineenä. Muun muassa psykiatrisessa sairaalassa eristämisestä on normaalioloissa tehtävä päätös, joka on saatettava valvovan viranomaisen tiedoksi. Nyt sitä on saanut soveltaa heikkoon ja avuttomaan ihmiseen, joka ei ilman apua pysty liikkumaan.

Puolisoni kunto on romahtanut eristyksen aikana. Hän ei jaksa enää muuta kuin maata vuoteessaan. Ruoka ei aina maistu. Hän laihtuu laihtumistaan. En saa tavata häntä, en pitää kädestä, en silittää poskea. Kun soitan videopuhelun, hän yrittää puhua, mutta en kuule hänen ääntään. Niin ponnetonta on hänen puheensa. Näen hänellä kaikki ne oireet, jotka fyysisten kontaktien puute aiheuttaa.

Puolisoni halutaan pelastaa koronaviruskuolemalta, mutta mikäli tilanne jatkuu näin, hän tulee kuolemaan fyysisten kontaktien ja merkityksellisten ihmissuhteiden puutteeseen. Sosiaalinen vuorovaikutus läheiseen ihmiseen on elämää ylläpitävä voima. Sen kieltäminen on epäinhimillistä ja julmaa.

Muistisairaan puoliso, eläkkeellä oleva psykologi

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.