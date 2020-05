Nykyistä taloustilannetta on verrattu 1990-luvun lamaan. Talouden käänne on nyt kuitenkin ollut vielä nopeampi kuin silloin koettu suhdannemuutos, ja kriisi on ajamassa yrityksiä nopeasti ahdinkoon.

Alkuvaiheen kassavirtahaasteiden jälkeen seuraavat yritysten kannattavuus- ja omavaraisuusongelmat.

Merkittävässä suhdannemuutoksessa yritykseen on tehtävä merkittäviä muutoksia. Jos yrityksen omistajalla ei ole kriisitilanteessa omasta takaa laadittua yrityksen kehittämissuunnitelmaa, jää sen tekeminen ulkopuolisten tehtäväksi. Nämä ulkopuoliset eivät kuitenkaan tee suunnitelmaa yrityksen omistajan näkökulmasta vaan omista lähtökohdistaan käsin.

Näin kävi monille yrityksille ja yrittäjille 1990-luvun laman käänteissä. Yritysten saneerausprojekteja hoidettiin rahoittajien johdolla ja niitä tekivät ulkopuoliset asiantuntijat. Omistajatahoille jäi prosessissa seuraajan rooli. Useiden merkittävien omistajien elämäntyötä käsiteltiin, ja suunnitelmia lopettamisista, halkomisista ja yhdistämisistä laadittiin ulkopuolisten ehdoilla.

Monet arvostettujen yritysten omistajat menettivät yrityksensä. Yrityksiä saneerattiin ja nostettiin uuteen nousuun, mutta omistukset siirtyivät prosessissa uusille tahoille.

Omistajat toimivat kuitenkin yrityksen käynnistävänä voimana ja vastaavat usein sen draivista, osaamisesta ja innovoinnista. Yrityksen omistuksella ja liiketoiminnalla on merkittävä synerginen suhde.

Omistajan ja liiketoiminnan yhteys on usein yrityksen keskeisin voima.

Jos omistajilla olisi tuolloin ollut esittää omistajastrategia, jossa olisi kuvattu, mikä merkitys omistajan ja liiketoiminnan yhteydellä on ja miten yrityksen liiketoimintaa, omistajuutta ja hallinnointia on mahdollisuus kehittää omistajan näkökulmasta, olisi heidän asemansa ollut hyvin erilainen. Omistajastrategiat olisi otettu kehittämissuunnitelmissa huomioon ja niillä olisi ollut merkittävä vaikutus omistajan asemaan jatkossa. Monen yrittäjän elämäntyön jatkuvuus ja yrityksen omistuksen säilyminen omistajataholla olisi voitu turvata.

Tapani J. T. Koski

hallitusammattilainen, Hallituspartnerit ry

Senior Advisor, Triar Corporate Advisors

