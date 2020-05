Koronavirusepidemia ja sen hallintaan tähdänneet rajoitustoimet ovat näkyneet taloudellisen toiminnan heikkenemisenä. Satojatuhansia työntekijöitä on jo lomautettu, ja pelättävissä on, että merkittävä osa lomautuksista muuttuu irtisanomisiksi. Odotettavissa on myös yritysten kaatumisia monilla aloilla.

Taantuman ja sitä lieventävien tukitoimien seurauksena verotulot vähenevät ja julkiset menot kasvavat tilanteessa, jossa Suomella jo ennen pandemiaakin oli edessään kestävyysongelmia.

Julkista alijäämää rahoitetaan nyt velkaa kasvattamalla. Siihen on mahdollisuuksia jatkossakin johtuen matalasta korosta ja velan kohtuullisesta lähtötasosta.

Hanna Kuusela ja Sonja Finér esittivät (HS Vieraskynä 1.5.) toiseksi vaihtoehdoksi verotuksen merkittävää kiristämistä, erityisesti ”rikkaiden” osalta. Talouskriisistä ei kuitenkaan nousta ilman talouskasvua, jota veronkiristykset hidastaisivat. Talouskasvun edistäminen voi myös vaatia investointien ja yrittämisen taloudellisten kannusteiden vahvistamista veronkevennyksin.

Kuusela ja Finér peräsivät pääomatuloverotuksen kiristämistä, jotta verotus tasaisi tehokkaammin tuloeroja. Kirjoittajat nostivat esiin muun muassa listaamattomien yhtiöiden osinkojen kevennetyn verotuksen, sijoituskuoret ja pienyrittäjien mahdollisuuden muuntaa ansiotulojaan pääomatuloiksi.

Analyysi on kuitenkin pintapuolinen ja jopa harhaanjohtava. Esimerkiksi, toisin kuin he väittivät, listaamattoman yhtiön osinko ei ole nykyisin miltään osin verovapaa.

Suomen tuloverotus perustuu eriytetyn tuloveron ideaan, jossa ansiotulot ja pääomatulot verotetaan eri veroasteikoilla. Muissakin Pohjoismaissa on käytössä vastaavanlaiset verojärjestelmät, ja niitä pidetään kansainvälisessä keskustelussa yleisesti oikeudenmukaisina ja tehokkaina.

Pääsyy ansiotulojen ja pääomatulojen erilaiselle verokohtelulle on taata säästämisen ja investointien kannattavuus ympäristössä, jossa ansiotulojen verotus on kireää ja inflaatio syö osan pääoman nimellistuotosta. Myös pääomien vapaa liikkuvuus rajoittaa mahdollisuutta verottaa pääomia. Pääomaverotuksen kiristäminen käytännössä vain heikentäisi halukkuutta investoida Suomeen.

Listaamattomien yhtiöiden osinkojen kevennetylle verotukselle on hyviä perusteluja: tulo on jo verotettu kertaalleen yhtiötasolla. Ansiotulon muuntaminen pääomatuloksi on myös säänneltyä: määräosa osingoista katsotaan verotuksessa ansiotuloksi.

Veromuutosten johtoajatuksena tulisi olla hyvinvointivaltion rahoituspohjan turvaaminen talouden elpymisen, kasvun ja korkean työllisyyden kautta, ei yritys- ja pääomaverotusta tai työn verotusta kiristämällä. Uusia tulonlähteitä kannattaa pikemminkin etsiä vihreästä verouudistuksesta sekä kiinteistö- ja kulutusverotuksesta.

Koronaviruskriisi ja sen jälkihoito voivat tarjota mahdollisuuksia verotuksen rakenteellisiin parannuksiin. Uudistusten suunnittelussa täytyy kuitenkin huomioida hyvinvointivaltion rahoituksen realiteetit.

Seppo Kari

johtava tutkija, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (Vatt)

