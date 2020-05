Työnohjaus on ammatillisen osaamisen hyödyn maksimointia, työn laadun takaamista. Nyt koronaviruskriisin aikaan tämä on erityisen tärkeää. Etätyö ja lomautukset kuormittavat. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhoitoaloilla ovat puhtaat kädet täynnä töitä. Myös mieli on lujilla.

Kuormittumisen toimiva tasaaja on työnohjaus. Yksilö- ja pienryhmätyönohjaus toimii hyvin etäyhteyksillä. Oikea-aikaisena kriisiapuna 3–5 kertaa työnohjausta on ennaltaehkäisyä ongelmien mahdolliseen kumuloitumiseen poikkeustilan purkautuessa. Sen tarve on suurempi kuin normaalin arjen turvallisesti pyöriessä. Työnohjaus on huono säästökohde.

Esimerkiksi lähihoitajat, jotka hoivakodeissa toimivat vajailla resursseilla ansaitsevat jaksamiselleen tukea. Tarvitaan esimiesten tahtoa, jotta työnohjaus voidaan järjestää.

Eeva Jännes, Piiu Alén, Ulla Hautajärvi, Ari Saukkonen

kokeneita työnohjaajia

