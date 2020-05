Kuva: Mika Ranta / HS

Räjäytyksiä, pohja­töitä, putkien siirtämistä ja paalutusta. Tätä ja paljon muuta on kuulunut ­arkeen viime vuoden ajan Raide-Jokerin työ­maan kupeessa. Siihen on kuulunut myös mittaamaton määrä liikenne­järjestelyjä ja melua. Aitio­paikalta seuraamaltani kilo­metrin osalta työ­maalla tehdään töitä vielä syksyyn saakka.

Raide-Jokeri on Helsingin, Espoon ja valtion jättiurakka. Pikaraitiolinjan ­pituus on noin 25 kilometriä, ja kilometreistä suurin osa kulkee Helsingissä. Tämän valtavan hankkeen tarkoituksena on sujuvoittaa liikkumista Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen. Rakentamisen arvioidaan maksavan noin 400 miljoonaa euroa, ja valmista pitäisi tulla vuoden 2024 aikana.

Miltä täällä nyt näyttää? Alue muistuttaa sotatannerta, jota rytmittävät kymmenet kieltomerkit ja betoniporsaiden laumat. Päivät ovatkin liikennejärjestelyjen vuoksi erilaisia. Koskaan ei tiedä, miten ­omalle tontille juuri tänään pujahdetaan.

Miten tämä voi kestää näin kauan? Kysymys kolkuttaa mielessä päivittäin. Aamut ovat lupaavia. Työt alkavat ennen seitsemää, mutta jo yhdeksään mennessä hiljenee. Usein päivällä työmaalla ei tapahdu mitään. Viikot vaihtelevat. Uuteen normaaliin tottuu.

Talonrakentamisessa on kehitetty sujuvampia toimintamalleja. Samoja Aalto-yliopistossa kehitettyjä malleja soisi tulevan myös muihin suuriin rakennushankkeisiin.

Sujuvoittaminen vaatisi esimerkiksi työntekoa poikkeuksellisina vuorokaudenaikoina. Jos sen tietäisi jouduttavan hanketta ja siitä tiedotettaisiin asukkaille riittävän hyvin ja oikeaan aikaan, aiheutuvan haitankin kestäisi.

Sen sijaan viestinnän vähäisyys, sen epäselvyys tai puuttuminen kokonaan ärsyttävät. Raide-Jokerin rakentamisen etenemistä voi seurata verkosta alueittain. Isot linjat tulevat varmasti selviksi, mutta pienet tuppaavat jäämään pimentoon. Kun esimerkiksi oman talon seinään aletaan aamukahvin aikaan asentaa työmaan tarvitsemia antureita, siitä olisi ollut mukava kuulla ennakkoon.

Mutta on työmaasta ollut myös iloa. Harvoin pääsee seuraamaan toisen alan ammattilaisten työntekoa päiväkaupalla lähietäisyydeltä. Naapuruston lapsiakin hanke on viihdyttänyt. Koiralenkeillä on riittänyt puhuttavaa. Ja vaikka lopulta kuinka turhauttaa, tulee aika, jolloin tästä voi hypätä ratikan kyytiin ja suhauttaa suoraan Keilaniemeen tai Itäkeskukseen.

Kyllä tässä hermo pitää. Ehkä.

Kirjoittaja on HS Kodin tuottaja.