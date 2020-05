Tänä keväänä koronaepidemian yhteydessä on puhuttu paljon influenssasta sekä influenssan aiheuttamasta sairastavuudesta ja kustannuksista. Tavallisina vuosina influenssan sairastaa noin kymmenen prosenttia väestöstä. Kausi-influenssan ajatellaan aiheuttavan noin 500 ylimääräistä kuolemaa vuosittain.

Influenssaan on olemassa rokote. WHO valitsee rokotteeseen ne viruskannat, jotka todennäköisimmin aiheuttavat influenssaa seurantatietojen perusteella. Koska kukaan ei voi täysin ennustaa tulevan influenssan tyyppiä, täydellistä suojaa on mahdotonta saavuttaa.

Suurin osa influenssarokotteen ottaneista välttyy influenssalta. Ne rokotetuista, jotka saavat influenssan, sairastavat yleensä lievemmän taudin, josta paraneminen on nopeampaa. Lisäksi rokotteen ajatellaan vähentävän bakteerin aiheuttamien jälkitautien riskiä. Influenssan ja sen aiheuttamien jälkitautien väheneminen tuo myös merkittäviä kustannussäästöjä. Kausi-influenssarokotteet ovat niin turvallisia, että niitä suositellaan kaikille.

Influenssarokote on maksuton alle 7-vuotiaille lapsille, iäkkäille, riskiryhmäläisille ja heidän lähipiirilleen, raskaana oleville sekä sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilökunnalle. Monet yritykset kustantavat työntekijöilleen maksuttoman influenssarokotuksen vuosittain.

Influenssaa levittävät eniten lapset ja nuoret. Monet heistä jäävät kuitenkin ilman vuosittaista influenssarokotetta. 7–65-vuotiaat saavat influenssarokotteen vain, jos kuuluvat riskiryhmään. Tämä ei missään tapauksessa ole järkevää, kun ajatellaan, missä influenssa eniten leviää: päiväkodeissa, kouluissa ja varuskunnissa.

Moni vanhempi järjestää lapselleen influenssarokotuksen yksityiseltä tai sitten riskiryhmäläisen lähipiiriläisenä, mutta rokotteen hankkiminen terveyskeskuksen kautta keskellä työpäivää lapselle on hankalaa, joten se jää tekemättä.

Ehdotan, että jatkossa lapset ja nuoret rokotetaan influenssaa vastaan syksyisin päiväkodeissa ja kouluissa. Ne, jotka eivät halua lastaan rokotettavan, voivat sen erikseen kirjallisesti kieltää.

Joka vuosi rokotteista menee hukkaan viidennes. Voisimme vähentää influenssan tautikuormaa rokottamalla lapsia ja nuoria.

Maria Hollmén

lääketieteen tohtori, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri, Helsinki

