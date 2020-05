Kuluneeksi muodostunutta sanontaa käyttäen Suomen hallitus kertoi 4. toukokuuta siirtymisestä ”uuteen normaaliin”, mikä koronaviruksen kesyttämisessä merkitsee hybridistrategiaa: testaa, jäljitä, eristä, hoida.

Pääministeri Sanna Marin (sd) täsmensi, että tämä merkitsee massarajoitusten korvaamista yksilöidyillä toimenpiteillä. Paitsi: yli 70-vuotiaita kohdellaan edelleen yhtenä vanhusten ryhmänä ilman näköpiirissä olevaa helpotusta tai toivoa paremmasta. Strategian kohta ”eristä” saa oudon merkityksen, jota ei kenties tavoiteltu.

Liiketaloustieteissä hybridit toimintamallit merkitsevät erilaisten elementtien yhdistämistä. Hallituksen hybridistrategia sen sijaan ei yhdistä vaan eristää maamme lähes 900 000 senioria muista kansalaisista.

Korona on ilkeä haaste, ja strategialinjaukset joudutaan tekemään vajavaisten, jopa ristiriitaisten tietojen pohjalta. Toki faktatietoakin taudista on kertynyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista voidaan muun muassa lukea, että yli 90 prosentilla covid-19-tautiin menehtyneistä on yksi tai useampi pitkäaikaissairaus.

Miksei tätä käytetä strategian rajoitustoimien täsmäkriteerinä pelkän iän lisäksi? Nyt 70 vuotta täyttänyt väestö johdatetaan tilanteeseen, jossa hoito on vahingollisempaa kuin virus. Tältä osin toivoisi hallituksen pystyvän parempaan.

Sadattuhannet seniorit ovat osoittaneet pystyvänsä ottamaan vastuun itsestään – ja myötävaikuttamaan aktiivisina kansalaisina valoisamman tulevaisuuden luomiseen koko yhteisölle. Eristyshäkistä tämä onnistuu huonosti.

Timo Santalainen

kauppatieteiden tohtori, dosentti, Espoo

