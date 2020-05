Eurooppa-päivää vietetään tänä vuonna poikkeuksellisissa oloissa. Koronaviruspandemia on iskenyt Euroopan jokaiseen kolkkaan ja lamauttanut yhteiskuntiemme avaintoimintoja. Väliaikaisesti hyllylle ovat joutuneet monet EU:n perusperiaatteet, kuten vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä ja jopa niiden sisällä.

Toisaalta kriisi on osoittanut jäsenvaltioiden välisen riippuvuuden toisistaan ja globaalista taloudesta. Yhteistyötä tarvitaan siksi enemmän kuin koskaan, kun Eurooppaa ryhdytään jälleenrakentamaan koronaviruskriisin raunioista.

Koronavirusaika on myös korostanut digitalisaation arvoa modernissa yhteiskunnassa. Päätöksenteko ei ole keskeytynyt, ja demokratia toimii poikkeusoloissakin.

Koska Suomessa on paljon kokemusta digitaalisten työvälineiden hyödyntämisestä kouluopetuksessa, meillä etäopetukseen siirtyminen sujui mutkattomasti moniin Euroopan maihin verrattuna. Myös terveydenhuollossa etävastaanotoille ja muille digitaalisille ratkaisuille on ollut kova kysyntä koronavirusepidemian aikana.

Hyvien käytäntöjen jakaminen EU:n kuntien ja alueiden välillä auttaa niitä palvelemaan paremmin kansalaisia poikkeusoloissa.

On tärkeää, että Euroopan unionin päättävät elimet kuuntelevat paikallisyhteisöjä. Tähän asti eurooppalainen politiikka on kehittynyt kansallisvaltioiden sanelemassa tahdissa. Nyt kunta- ja aluehallinnon näkemykset olisi otettava entistä paremmin huomioon kaikissa uusissa toimenpiteissä ja EU:n seuraavassa pitkän aikavälin talousarviossa. Euroopan maiden talouden jälleenrakennus, ekologinen siirtymä ja sosiaaliset innovaatiot on toteutettava niin, ettei yhtäkään paikkaa tai ihmistä unohdeta.

Hallitusten tasolla on sovittu alustavasti EU:n elvytysrahaston perustamisesta. Sen tulisi auttaa kuntia ja alueita vastaamaan kriisin sosiaalisiin seurauksiin. EU:n toimenpiteiden avulla olisi vauhditettava julkisten palvelujen digitalisaatiota, tuettava pahiten kärsineitä pk-yrityksiä ja autettava myös harvaan asuttuja maaseutualueita.

Tulevaisuutta varten olisi perustettava terveysuhkiin keskittyvä EU:n hätämekanismi sekä eurooppalainen pandemiakoordinointikeskus.

Yksi koronaviruspandemian myönteisistä vaikutuksista on ollut se, että teollisuuden ja liikenteen päästöt ovat vähentyneet maailmanlaajuisesti. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on siis mahdollista tehdä nopeita ja tehokkaita toimia, jos niin halutaan. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että taloudellisen toiminnan ja liikkumisen rajoituksista pitäisi tehdä pysyviä, mutta talouskasvun olisi rakennuttava aiempaa kestävämmälle pohjalle.

Kansallisten ja EU-vaalien äänestyskäyttäytymisestä näkyy, että kansalaiset kaipaavat uudenlaisia vaikuttamismahdollisuuksia. Tämän vuoden aikana käynnistyy Euroopan tulevaisuuskonferenssi, jossa pohditaan suuntaa EU:n kehittämiselle. Paikallisyhteisöt toimivat linkkinä unionin ja kansalaisten välillä, ja siksi niiden tulisi olla tässä prosessissa avainasemassa.

Apostolos Tzitzikostas

puheenjohtaja, Euroopan alueiden komitea (AK)

Markku Markkula

puheenjohtaja, AK:n Suomen valtuuskunta

Anne Karjalainen

varapuheenjohtaja, AK:n Suomen valtuuskunta

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.