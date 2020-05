Koronaviruskriisi on lyhyessä ajassa mullistanut suomalaista yhteiskuntaa. Talous on kohdannut poikkeuksellisen rajun ja nopean sokin, joka näkyy erityisesti palvelualoilla. Oppiminen on siirtynyt kouluista koteihin. Kun koko maailma nyt miettii ulospääsyä kriisistä, on syytä painottaa, että investoinnit koulutukseen ja tutkimukseen ovat strateginen valinta, joka on aina palvellut Suomea.

Pitkä etäopetusjakso lisää suomalaisten opettajien upeasta työstä huolimatta monen oppilaan tuen tarvetta. Tilanteessa, jossa oppilaat oppivat koulun sijasta kotona, lasten perhetaustasta johtuvat erot oppimistuloksissa uhkaavat kasvaa. Tulemme vastaamaan tuen tarpeeseen lisäämällä erityisopetuksen, opinto-ohjauksen sekä tuki- ja lisäopetuksen resursseja.

Kriisi korostaa myös tämän vaalikauden kahden suurimman koulutuspoliittisen reformin, jatkuvan oppimisen uudistuksen sekä oppivelvollisuuden laajentamisen, tärkeyttä. Osaavan työvoiman puute oli suomalaisten työmarkkinoiden suurimpia rakenteellisia ongelmia jo ennen koronakriisiä. Tämä ongelma odottaa meiltä edelleen ratkaisua akuutin koronakriisin jälkeen. Jotta pärjäämme tulevaisuudessa, meidän on asetettava rima ja kunnianhimo korkeammalle sekä koulutus- ja osaamistason nostaminen Suomen yhteiseksi tavoitteeksi.

Vaikka nuorten syrjäytymisestä on Suomessa puhuttu vuosikymmenten ajan, jää 15 prosenttia ikäluokasta edelleen ilman toisen asteen tutkintoa. Ilman tutkintoa jääminen johtuu pääosin keskeyttämisistä, joista yli puolet tapahtuu ensimmäisenä opiskeluvuotena. Kohdennettuja tukitoimia ja kannusteita koulutuksen aloittamisen varmistamiseksi sekä keskeyttämisten ja syrjäytymisen vähentämiseksi on jo runsaasti, mutta ne eivät auta kaikkia. Talouspolitiikan arviointineuvoston selvitys oppivelvollisuudesta osoittaa, että heikoimmin pärjäävät oppilaat hyötyisivät koulutuksen jatkamisesta eniten.

Koulutuksen yhteiskuntapoliittinen merkitys kasvaa koko ajan. Perusasteen varassa olevien työllisyysaste laskee, ja koulutustaso on vahvasti yhteydessä työmahdollisuuksiin, tulotasoon, hyvinvointiin ja terveyteen. Koronaviruskriisi ei missään nimessä ole syy jättää tekemättä tärkeitä panostuksia suomalaiseen koulutukseen. Päinvastoin. Nyt ei pidä kysyä, onko meillä varaa oppivelvollisuuden laajentamiseen, vaan onko meillä todellakin varaa jättää se tekemättä.

Li Andersson

opetusministeri, Vasemmistoliiton puheenjohtaja

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.