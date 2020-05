Koronaviruksen toista aaltoa uumoillaan. Ennen covid-19-taudin oireita ei tiedetä, kuka on taudinkantaja.

Yhteiskunnat käyvät koronavirusta vastaan sotaa ajamalla alas toimintoja siinä vaiheessa, kun tauti on jo saanut laajasti yliotteen. On kysyttävä, ovatko keinot riittävät ja toimitaanko tarpeeksi nopeasti. Ennen testitulosta supertartuttaja on saattanut tietämättään altistaa tartunnalle suuren määrän ihmisiä. Vasta rokotteen kehittämisen ja kansalaisten rokottamisen jälkeen tauti saadaan hallintaan. Valitettavasti moni ehtii kuolla ennen läpimurtoa.

Suomessakin taudin leviämistä pyritään hidastamaan minimoimalla ihmisten väliset fyysiset kontaktit. Ongelma on, että ihmiset eivät tiedä tartuttavansa koronavirusta. Tämä on koko pandemian juurisyy. Niin kauan kuin rokotetta ei ole, on hallittava juurisyytä. Se on yksinkertaisen luovan ongelmanratkaisun ja innovaatioiden kehittämisen perusperiaate.

Hengityssuojaimet ja maskit eivät estä virusta tarttumasta, mutta hyvän käsihygienian ohella ne tiettävästi estävät levittämästä tautia. Taudinkantajien pitäisi siis käyttää maskia. Ehdotukseni on, että hallitus määrää maskin määräaikaisesti pakolliseksi kaikille kodin ulkopuolella liikuttaessa. Näin jokainen pitäisi huolta siitä, ettei tartuta muita, jos sattuisi kantamaan tautia tietämättään. Toimenpide maksanee itsensä takaisin nopeasti, sillä näin yhteiskunta saataisiin käyntiin ja kansalaisten turvallisuus ja turvallisuuden tunne lisääntyisivät.

Me suomalaiset olemme oppineet välttämään tarpeettomia kontakteja ja noudattamaan hyvää käsihygieniaa. Kyllä me oppisimme myös maskien turvallisen käytön. Hallituksella on toimivat kanavat tiedottaa kansalaisia ja maskienkin hankkimista on opittu. Maailmalla on jo tästä esimerkkejä. Nyt päätöksiä ja toimintaa!

Eila Lindfors

professori, Tuusula

