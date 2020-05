Maskeista eli hengityssuojaimista on tullut joillekin toimijoille uusi bisnesidea. Ei siinä mitään, yrittää toki saa. Ja kun surullisenkuuluisa Huoltovarmuuskeskuskin mokasi ostoksissaan, ei ole mikään ihme, että myös tavallinen pulliainen voi astua harhaan.

Eräs yksityinen firma, jolta tilasin maskin yli kuukausi sitten, ei vieläkään ole toimittanut tuotetta. Firma antaa ymmärtää, että maskit tehdään tässä lähellä ja postitetaan suoraan kotiin. Singerit laulavat yötä päivää, jotta me kaikki välttäisimme vakavan tartunnan. Firman nettisivuilla tarjotaan korulauseita, välittämistä ja rakkautta.

Totuus on kuitenkin toinen. Kun sivustoa penkoo tarkemmin, löytyy tieto, että maskit ommellaankin Turkissa ja toimitetaan sieltä. Tunsin itseni petetyksi. Materiaalista ei ole muuta tietoa kuin se, että se on kierrätettyä. Tokihan kierrätys on aina hyvä asia, mutta miten lienee laadunvalvonnan kanssa?

Firmaan soittaessa automaatti vastaa: Tavoittelemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

Leena Nordman

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.