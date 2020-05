Muut lehdet

Hufvudstadsbladet arvioi, että koronaviruksen aiheuttama kriisi on merkinnyt populistipuolueille ympäri Euroopan taka-askelia mielipidemittauksissa.

”Emme voi vielä tehdä näistä luvuista liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ja iloita, että nationalistisia ja äärioikeistolaisia voimia sisällään pitävät populistipuolueet on lyöty.”

”Kansalaiset ovat nyt kokoontuneet vallassa olevien, pääosin perinteisten demokraattisten puolueiden ympärille. Niiden johtajat ovat esiintyneet päivittäin tiedotusvälineissä ja saaneet näkyvyyttä. Mutta emme voi tietää, miten tunnelma muuttuu, kun politiikka palaa taas täydellä voimalla politiikkaan ja äänenvoimakkuutta populistien megafonissa lisätään.”

”Pandemia on luonut uuden tilanteen, joka muistuttaa tietyiltä osin populistipuolueiden unelmaa – tiukkoja viranomaismääräyksiä, suljettuja tai tarkasti valvottuja rajoja ja eräänlaista globalisaation purkua, jossa kotimaisen tuotannon merkitystä taas painotetaan.”

”Nämä pandemian vuoksi tarpeelliset toimet eivät ole populistien ansiota. Mutta mitä tapahtuu, kun akuutti kriisi on ohi, kuinka paljon uusi normaali poikkeaa vanhasta normaalista? – – Löytävätkö populistit ne vastakkainasettelut, kärsineet ja syntipukit, joita he hakevat ja käyttävät politiikassaan.”

Karjalainen toteaa, että Suomessa tehdyissä puoluekannatusmittauksissa – viimeksi Ylen julkaisemissa luvuissa – kehitys on tänä keväänä ollut samansuuntainen kuin muuallakin Euroopassa.

”Kriisin aikana pääministeripuolueen kannatus kasvaa, kun taas se laskee etenkin populistisella oppositiolla. Kriisin aikana äänestäjät luottavat johtajiin, jotka esiintyvät vakuuttavasti ja yleistä turvallisuutta korostaen.”

”Yleisen ilmiökehityksen lisäksi kyse on henkilökannatuksesta. Sanna Marin ei ole puoluejohtaja, mutta hänen pääministerikaudellaan viime joulukuusta lähtien demarien kannatus on noussut lähes yhdeksän prosenttiyksikköä. Se on poikkeuksellisen paljon Suomessa kannatusmittausten historiassa.”

”Kansallisen yhtenäisyyden nimissä koronakriisin alkaessa oppositiosta tuli hallituksen sparraaja, ei sen toimien kiivas arvostelija. Tämä on syönyt sekä perussuomalaisten että Jussi Halla-ahon suosiota.”

”Suvisateet ja hallakaan eivät muuta sitä, että politiikan kesästä ja syksystä tulee kuuma. Opposition, varsinkin perussuomalaisten on muutettava taktiikkaansa, jos se haluaa kääntää kannatuslaskun ja tähdätä aidosti seuraavaksi pääministeripuolueeksi.”

”Budjettitalkoista tulee koetinkivi valtiovarainministeri Katri Kulmunin asemalle keskustan johdossa. Hän ei ole Marinin tavoin vakuuttanut niin, että se näkyisi puoluekannatuksen nousuna. Sankarin viittaa tuskin tulee syksylläkään.”