Olen kolmikymppinen, korkeakoulutettu nainen. Minulla on aviomies, jonka kanssa tutustuimme aikoinaan töissä kollegoina. Meillä on tasa-arvoinen ja hyvä parisuhde, jossa molemmilla on tilaa harrastaa ja kehittyä ammatillisesti. Minulla on ihania ystäviä ja sukulaisia, joiden kanssa saan olla oma itseni ja minua arvostetaan.

Näin oli siis ennen. Ei enää. Nyt meillä on yksivuotias lapsi.

Elämässäni ei ole osa-aluetta, joka olisi pysynyt ennallaan äitiyden myötä. Yhtäkkiä olen jokaisessa tilanteessa ensisijaisesti vain äiti. Arvostus on muuttunut arvosteluksi. Ympäristöni on yllättävän julma, jos en saavuta ”hyvän äidin” myyttistä standardia.

Ventovieraat neuvovat ja läheiset paheksuvat valintojani lapsen kasvatukseen tai pukeutumiseen liittyen. Kaikki positiivinen palaute tulee miehelleni, joka satunnaisesti vaihtaa vaipan julkisesti tai käy vaunulenkillä. Hyvän isän pisteitä saa melkein yhtä helposti kuin huonon äidin.

Mieheni on saanut jatkaa urakehitystään, harrastuksiaan ja nukkumista – minä en. Hyvää tarkoittavat myönteiset kommentit aiheuttavat katkeruutta, kun ne suuntautuvat poikkeuksetta ohitseni. Kun mieheni jää hoitovapaalle taaperon kanssa, hän saa päivässä enemmän myönteistä huomiota kuin minä koko raskaus- ja pikkuvauva-aikana. Hän saa kaiken, minä uhraan kaiken.

Arvostelua pahemmalta tuntuu kuitenkin unohdetuksi tuleminen. En voi kulkea minnekään ilman, että minulta kysytään lapsemme kuulumisia. Minun kuulumisiani ei kysytä.

Jos lapsi on mukana, kukaan ei edes huomaa minua. Jos mieheni on mukana, hänen mielipiteitään ja osaamistaan kyllä arvostetaan.

Minut luokitellaan passiiviseen äiti-kategoriaan, josta murtautuminen näyttäytyy arveluttavana ja itsekkäänä. Vähitellen alan ymmärtää, mistä se kuuluisa äidin syyllisyys kumpuaa.

Äiti vain

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

