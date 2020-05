Koronavirustilanne voi avata kotimaanmatkailulle uuden tilaisuuden, kuten pääkirjoituksessa ”Kotimaanmatkailun on keksittävä uusia ideoita” (HS 4.5.) todettiin.

Selvää on, että Suomen-matkailu nousee jaloilleen nimenomaan kotimaisen matkailun avulla. Ulkomailta Suomeen tulevan matkailun elpyminen kestää vielä pitkään. Kotimaanmatkailu on viime vuosina muutenkin ollut vahvassa kasvussa, ja nyt viimeistään on jokaisen aika avata silmänsä kotimaan mahdollisuuksille.

Kukaan ei voi täysin aukottomasti ennustaa, miltä lähestyvä kesä tai loppuvuosi kotimaanmatkailun osalta näyttää. Avoimia kysymyksiä on monta. Sitten kun matkailun aika on, sen pitää tietysti olla ennen kaikkea turvallista.

Yksi konkreettinen keino lisätä turvallisuutta ja yhteisymmärrystä on esimerkiksi maailmalla työn alla olevat matkailualaa koskettavat koronasertifioinnit. Maailman terveysjärjestö WHO on luonut jo perusohjeistuksen koskien erityisesti hotelli- ja ravintolatoimintaa. Sertifiointijärjestelmä toisi yhteiset pelisäännöt niin yrittäjille kuin matkailijoillekin. Me Suoma ry:ssä uskomme, että erityisen tärkeää on saada matkailukenttä toimimaan yhdenmukaisella, kansainväliset kriteerit täyttävällä tavalla.

Millaisia uusia ideoita kotimaanmatkailu sitten kaipaisi? Ainakin hieman muutosta lomailu- ja matkailuasenteissa. Heinäkuu on perinteisesti ollut lomailijoiden kulta-aikaa, mutta kestävän ja kannattavan matkailun kulmakivi on kuitenkin ympärivuotisuus.

Ympärivuotinen kotimaanmatkailu luo pysyvän infrastruktuurin matkailupalveluille, mikä taas edesauttaa Visit Finlandin kanssa tehtävää yhteistä työtä kansainvälisten vieraiden saamiseksi.

Koronaviruksen tuomien rajoitusten myötä nyt jos koskaan on aika kokeilla, mitä kaikkea esimerkiksi syksyisellä Suomella on tarjota: ruska-ajan loisto, lokakuinen saaristo tai kaupunkien hiljalleen heräilevät kulttuurielämykset. Loppuvuoden suunnitelmien tueksi, kunhan reitti on taas turvallinen, Suoma ry on tänäkin vuonna yhdessä matkailuorganisaatioiden ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa koonnut 100 syytä matkailla Suomessa -sivuston suomalaisten inspiraatiolähteeksi.

Kotimaan mahdollisuuksia ei ole peruttu, mutta joudumme jokainen varmasti kokeilemaan jotain ihan uutta ja muuttamaan totuttuja tapoja. Se voi olla entistä kannattavamman ja monipuolisemman kotimaanmatkailun alku.

Anne-Marget Hellén

puheenjohtaja

Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys – Suoma ry

