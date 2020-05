Hyvässä yhteiskunnassa jokainen saa elää kunniallisen ja tavoitteidensa mukaisen elämän. Oppivelvollisuuden tarkoitus on varmistaa itsensä toteuttamisen sekä työelämään ja yhteiskuntaan osallistumisen edellyttämät tiedot ja taidot.

Suomessa oppivelvollisuus on päättynyt 16 vuoden ikään vuodesta 1957. Vuoden 1971 koulutuskomiteasta saakka on ollut selvää, että tämä ei riitä. Oppivelvollisuus on siis jo vuosikymmeniä ollut liian lyhyt täyttääkseen tarkoituksensa.

Ongelmaan on puututtu koulutusmääriä lisäämällä, ohjauksella ja tuella. Vuonna 1985 perusasteen varassa oli 20,8 prosenttia 20–24-vuotiaista. Vuonna 2017 osuus oli 16,7 prosenttia. Tällä tahdilla koko ikäluokka saadaan toisen asteen koulutukseen vuoden 2150 paikkeilla.

Tärkeää on, että oppivelvollisuusuudistus tukeutuu tutkimukseen. Meillä ja muualla tutkimus osoittaa oppivelvollisuuden pidentämisen johtaneen korkeamman koulutustason saavuttamiseen. Tutkimus osoittaa sen myös parantavan työmarkkina-asemaa.

Tutkimus kertoo, että toisen asteen ulkopuolelle jää nyt nuoria, joilla olisi ollut edellytykset suoriutua toisella asteella ja sen jälkeen työelämässä. Nuorisobarometri kertoo, että nuoret ymmärtävät oppivelvollisuuden kaltaisen velvoitteen merkityksen kansakunnan kannalta tärkeiden päämäärien tavoittelussa.

Oppivelvollisuuden pidentäminen kannattaa. Se maksaa runsaat 100 miljoonaa euroa. Perusasteen 4,7 miljardin euron resursseissa tämä on kaksi prosenttia. Talouspolitiikan arviointineuvosto on arvioinut oppivelvollisuuden pidentämisen maksavan itsensä takaisin.

Suomessa on vaikeinakin aikoina ymmärretty osaamisen merkitys. Oppivelvollisuus tuli pian sisällissodan jälkeen. Maksuttomasta kouluruoasta päätettiin vuonna 1943 – keskellä sotaa. Peruskoulu toteutettiin heti öljykriisin jälkeen. Nyt on oppivelvollisuuden pidentämisen aika.

Patrik Scheinin

professori

Jarkko Hautamäki

professori emeritus

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta

