Tämä kevät on havainnollistanut, että vallankäyttö Suomessa ei normaaliaikoina ole kovin keskitettyä.

Hallituksella kyllä on vaikutusvaltaa, mutta esimerkiksi lakiesitykset täytyy miettiä tarkkaan, jotta ne eivät ole ristiriidassa perustuslain kanssa.

Ministeriöt elävät omaa elämäänsä, ja usein asioita hoitavat niin sanotut toimivaltaiset viranomaiset, joita poliitikot eivät suoraan komenna.

Eikä kaikki valta ole Helsingissä. Kunnilla on laaja päätösvalta kouluasioissa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa päättäjiä on niin paljon, että niitä kuvaavat piirrokset muistuttavat sähkölaitteiden kytkentäkaavioita.

Tarvitaan valmiuslain kaltaisia poikkeusvaltuuksia, jotta narut voidaan koota Suomessa yksiin käsiin. Silloinkin hallitus monissa asioissa ensisijaisesti ohjeistaa tai suosittelee.

Meno on kovin toisenlaista kuin harvain- tai yksinvaltaisissa maissa. Siellä tiedetään, kuka päättää ja lyö nyrkkiä pöytään.

Hämmästyttävää tässä Suomen mallissa on, että se kuitenkin tuottaa tuloksia. Vaikka päätöksenteko näyttää välillä hapuilevalta ja vaikeaselkoiselta, nykyisen epidemian torjunnassa Suomi menestyy moniin muihin maihin verrattuna hyvin – ainakin tässä vaiheessa.

Useissa Euroopan maissa on ryhdytty purkamaan epidemian takia määrättyjä rajoituksia. Lapset ovat päässeet viikkojen jälkeen ulos, rakennustyömaita on käynnistelty ja kauppoja avattu.

Suomessa rajoitukset eivät missään vaiheessa ole olleet muodollisesti näin tiukkoja, vaan ihmiset ja yritykset ovat muuttaneet arkeaan vapaaehtoisesti pelkkien suositusten perusteella.

Se on mahdollista, kun lukutaito ja kuuliaisuus yhdistyvät. Ihmiset tietävät, mikä merkitys omilla toimilla on ja kuinka vähän viruksen käyttäytymisestä on näihin aikoihin asti tiedetty. Pelkkä hallituksen suositus on niissä oloissa käytännössä käsky, jota noudatetaan.

Rajoitusten purkaminen on viime päivinä hallinnut keskustelua. Sitä on kuitenkin katsottu lähinnä muodollisten päätösten näkökulmasta.

Todellisuudessa paluu normaalimpaan elämään riippuu kuitenkin eniten ihmisten luottamuksesta tilanteen paranemiseen. Mitä avoimemmin päätösten takana olevaa tietoa kerrotaan, sitä suurempaa on myös luottamus.

Avoimuuden puute taas pitää yhteiskunnan edelleen pysähdyksissä.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimituksen esimies.