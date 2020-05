Kaupunkikeskustat ovat osa Suomen menestystarinaa. Noin 30 vuodessa 50 suurimman kaupungin keskustat ovat kehittyneet eurooppalaisten esikuviensa mukaan. Cappuccino-keskusta kuvaa viihtyisää paikkaa yhdyskuntarakenteen keskipisteessä.

Onnistuminen on vaatinut eri toimijoilta monipuolista, syvää ja pitkäjänteistä yhteistyötä. On tarvittu lyhyitä panostusrysäyksiä sekä sitkeitä kehittämisprosesseja jatkuvuuden ylläpitämiseksi.

Kehittäminen ei ole jatkuvaa edistystä. Kaupunkikeskustamme ovat edelleen ohuen langan varassa. Saavutukset ovat jatkuvasti uhattuna. Saavutettu tilanne ei riitä, vaan eteenpäin on päästävä koko ajan.

Elävä keskusta ei ole avainkysymys vain kaupungissa. Sen merkitys on olennainen kaikkialla. Suomessa on tuhat pientä taajamaa, joilla on enemmän tai vähemmän elävä keskusta. Niiden säilyminen elinvoimaisina ei ole itsestäänselvää, päinvastoin. Pienissä keskustoissa pätevät samat lainalaisuudet korostuneesti.

”Space for Place” on ilmaus tavoiteltaessa elävää keskustaa. Tarvitaan ensin tila, jotta merkityksellinen paikka voi kehittyä. Tila on raami, joka on välttämätön, mutta ei yksin riitä elävälle paikalle. Raami voi tarkoittaa esimerkiksi kauniita rakennuksia ja rakennelmia, korkeatasoista viherympäristöä tai kiinnostavia ulkotilassa myönteisesti erottuvia muotoja.

Historialliset elementit vahvistavat aina kestävien raamien muodostumista. Oikean tilan valinta on ydinkysymys.

Merkityksellisen paikan syntyyn tarvitaan ihmisiä. Elävyys syntyy ihmistiheydestä. Ilman sitä ei synny houkuttelevaa kävely-ympäristöä. Kävelijä on laatupaikan kuninkaallinen kokien turvallisuutta ja mukavuutta, suojaa säältäkin. Myös esteettömyys, ylläpito ja siisteys ympäri vuoden ovat keskiössä.

Korkealuokkainen kävely-ympäristö ei vielä ole elinvoimainen ilman keskustatoimintoja. Tarvitaan yksityisiä ja julkisia palveluita, kuten kauppoja, kahviloita, ravintoloita, kampaamoja sekä kirjastoja, terveys- ja koulupalveluita. Suosittu kioski, joka toimii kohtaamispaikkana, voi jo riittää.

Toiminnallinen kulttuuriperintö, vaikkapa apteekin sijainti perinteisessä paikassa, merkityksellistää. Uudenaikaiset työtavat, kuten etätyö, vahvistavat keskustoja. Asuminen kävely-ympäristön ääressä on tulevaisuudessa suosittua, mistä kertoo keskustojen tiivistyminen.

Elävä keskusta ei synny itsestään. Monimuotoinen, kerroksellinen ja tiivis kokonaisuus vaatii perusteellista suunnittelua, loputonta sovittelua. Kaupan sijoittaminen pellolle on liian helppoa. Vaivannäkö keskustassa palkitaan: tavanomaisen seudun sijasta asukkaita ja vierailijoita houkuttelee erottuva paikka, jonne halutaan palata uudelleen.

Elävää paikkaa on myös helppo mainostaa, niin julkisen hallinnon kuin elinkeinotoimijoidenkin. Kaikki voittavat.

Aulis Tynkkynen

tekniikan tohtori, arkkitehti SAFA

Pokko Lemminkäinen

toiminnanjohtaja

Elävät kaupunkikeskustat ry

