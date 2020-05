Lapinlahden sairaalasta ja puistosta on keskusteltu ansiokkaasti mielipideosastolla. Kirjoituksissa on tuotu esiin alueen suuri kulttuurihistoriallinen merkitys. Asiaa on syytä arvioida myös yleisemmin kaupunkisuunnittelun ja kaupunkikehittämisen näkökulmista.

Helsinki tiivistää ja tehostaa kaupunkia laajalla alueella Lapinlahden sairaala-alueen ympäristössä. Entisten varasto- ja satama-alueiden paikalle on rakennettu Ruoholahden asuinalue ja Salmisaaren toimistokortteli. Näiden viereen rakennetaan Jätkäsaaren hyvin tehokasta asuinaluetta ja Telakkarannan taloja.

Lisäksi Hernesaaren asuinalueen rakentaminen on käynnistymässä.

Näin laajojen uudisrakennusalueiden kannalta on erinomaista, että vieressä on Lapinlahden sairaala-alueen kaltainen historiallinen puisto merenrannassa.

Onkin kummallista, että kaupunki tuntuu vain rimpuilevan irti Lapinlahden sairaala-alueen arvokkaista rakennuksista. Kaupungin tulisi päinvastoin miettiä, miten tästä arvokkaasta ympäristöstä saataisiin mahdollisimman paljon iloa kaupunkilaisille.

Kaupungilla on tässä suhteessa paljon osaamista ja ammattitaitoa. Ruoholahden Kaapelitehdas on oivallinen esimerkki nykyajan monitoimitalosta, jossa erilaiset toimijat kohtaavat ja tuovat merkittävää lisäarvoa ja elämää kaupunkiin.

Lapinlahden puistoon kantautuu Länsiväylältä liikennemelua. Kiinteistösijoittajan esittämässä suunnitelmassa Länsiväylän melua torjutaan puistoon rakennettavilla uudisrakennuksilla.

On absurdia, jos moottoritien melun torjumiseksi puistoa on pienennettävä. Parempi ratkaisu olisi tunneloida Länsiväylä tältä osin ja rakentaa tunnelin viereen merenrantaan asuntoja, joiden ikkunoista ja parvekkeilta voi katsella Lapinlahden puistoon.

Keilaniemeen rakennettu Kehä I:n tunneli ja sen päälle toteutettu puisto osoittavat, kuinka suuresti alue muuttuu, kun iso liikenneväylä siirretään piiloon tunneliin.

Antti Mäkinen

diplomi-insinööri

Helsinki

