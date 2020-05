Koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset ovat toimineet Suomessa. Tauti on pysynyt kohtuullisen hyvin kurissa. Rajoitukset ovat joiltain osin kuitenkin aiheuttaneet paljon kärsimystä ja huolta, joka ei ole välttämätöntä. Hoitolaitoksissa olevat lähimmäisemme on eristetty, eivätkä läheisetkään ole voineet heitä tavata. Muistisairaat eivät ole voineet käsittää, mistä on kysymys. Saattohoitovaiheessa olevat on jätetty yksin tilanteessa, jossa paras apu ja hoito on ainoastaan läheisten läsnäolo.

Liikkumis- sekä tapaamisrajoitukset ovat aiheuttaneet huomattavaa henkistä kärsimystä myös läheisille.

Sairaus ja kuolema ovat jokapäiväinen tosiasia ilman koronavirustakin. Joka päivä kuollaan ja sairastetaan. Monet ikäihmiset myös odottavat ja toivovat kuolemaa. Sellainen puhe ei ole harvinaista. Se, kohtaako lähdön hetki keuhkokuumeen, koronaviruksen tai kausi-influenssan kautta, on oikeastaan yhdentekevää. Paljon tärkeämpää on kokea huolenpitoa ja läheisyyttä elämän viimeisinä viikkoina ja hetkinä.

Kuolemaa ja sairautta ei voi estää eristystoimenpiteillä – niitä voi korkeintaan siirtää jonkin verran. Jos tuo siirtoaika on yksinäisyyden ja ahdistuksen täyttämä, ei ole kuitenkaan saavutettu mitään hyvää, päinvastoin.

Kaikista ikääntyneimpien kunnioittaminen ei nyt toteudu eikä heidän kärsimyksensä lisääminen hidasta tai estä epidemiaa. Jos pelätään heidän vievän muilta tehohoitopaikkoja, silloin on kyseessä pahimmanlaatuinen ikärasismi, johon on heti puututtava.

Arvoisat päättäjät, älkää jättäkö ihmisiä kuolemaan yksin. Se on melkein pahinta, mitä tässä tilanteessa voi tehdä. Ohjeistusta on pikaisesti muutettava niin, että jokaisella on oikeus ainakin yhteen läheiseen sairasvuoteen äärellä. Heidät on sitten vaikka testattava koronaviruksen varalta, mutta joka tapauksessa heidät on päästettävä sairaan ja kuolevan läheisensä luo.

Voidaan antaa myös muita turvaohjeita, mutta tämä mahdollisuus on annettava mahdollisimman pian inhimillisyyden nimissä.

Antti Yli-Opas

teologian tohtori

vt. kirkkoherra, Laihia

