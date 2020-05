Opetus on viime viikot toteutettu etäyhteyksin koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Etäopetuksen aikana on yleisesti puhuttu koulun toteuttamasta digiloikasta, kun opetus on toteutunut videopuheluiden välityksellä. Miksi digitaaliset ratkaisut eivät voisi olla arkipäivää myös vanhuspalveluissa?

Suomessa on nyt melkein 850 000 yli 70-vuotiasta karanteenin kaltaisissa olosuhteissa. Teknologiaa tarvitaan, jotta voidaan turvata heidän henkinen ja fyysinen hyvinvointinsa.

Teknologiaa tulisi hyödyntää ennen kaikkea ikäihmisen ja omaisten välisessä yhteydenpidossa. Tähän tarvitaan asennemuutoksen lisäksi asumispalveluyksiköihin riittävästi älypuhelimia, kannettavia tietokoneita ja tablettilaitteita.

Olemme eläneet poikkeusoloissa maaliskuusta asti, ja tilanne jatkuu todennäköisesti vielä pitkään. Monet eivät ole koko tänä aikana kuulleet mitään läheisestään. Kuvan ja äänen yhdistävä yhteydenotto on intensiivinen tapa kohdata ja poistaa omaisten huolta ikääntyneestä läheisestään paremmin kuin normaali perinteinen puhelinsoitto.

Teknologisia ratkaisuja on olemassa, myös maksuttomia. Lisäksi Suomessa on hoiva- ja hyvinvointiteknologia-alan yrityksiä, jotka ovat rakentaneet helppokäyttöisiä ja tietoturvallisia ratkaisuja yhteydenpitoon sekä ikäihmisten viriketoiminnan toteuttamiseen. Myös näitä ratkaisuja pitäisi nyt ottaa käyttöön, jotta emme jätä ketään yksin.

Jokainen tarvitsee elämässään toista ihmistä ja läsnäoloa, ja etäyhteyksien avulla tämä voidaan mahdollistaa. Kannustamme nyt jokaista ikääntyneen omaista ja palveluorganisaatiota ottamaan teknologia ennakkoluulottomasti käyttöön.

Marianne Dannbom

Noora Juvonen

Helsinki

