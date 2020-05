Tilastokeskuksen arvion mukaan Suomessa on puoli miljoonaa ikäihmistä, jotka eivät käytä nettiä. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen Ikaros-hankkeessa mukana olleita ikämiehiä haastateltiin heidän tuen tarpeistaan ja kokemuksistaan koronavirustilanteessa.

Eniten vaikutusta ikämiesten arkeen on liikkumisen rajoituksilla sekä järjestöjen toimipisteiden ja toimintaryhmien sulkemisella. Yhdistysten vertaisryhmätoimintoja on siirretty verkkoon. Haastatellut ikämiehet käyttävät sähköisiä palveluja todella vähän tai eivät ollenkaan. Vain pienellä osalla heistä on digitaalisten palvelujen käyttöön tarvittavat laitteet, yhteydet tai osaamista.

Eräs haastatelluista on 65-vuotias mies. Hän ei käytä nettiä tai älylaitteita eikä hänellä ole pankkitunnuksia. Hänen mielestään tiedonsaanti on hankalaa ilman älylaitetta. Haastateltu tarvitsisi luotettavia neuvoja sopivan älypuhelimen hankintaan. Hän uskoo, että oppisi käyttämään älypuhelinta, mutta sähköisten palveluiden käyttäminen vaatisi varmasti paljon opettelua. Haastateltu kokeekin, että tarvitsisi henkilökohtaisen avustajan opettamaan digiasioita.

Koska digitaidot ovat uusi kansalaistaito, pitäisi jokaisella halutessaan olla käytössään digilaite. Jos omat varat eivät riitä, laitteiden hankintaan tulisi saada avustusta. Asiakaskäyttöön tarkoitetut tietokoneet esimerkiksi kohtaamispaikoissa eivät ole olleet käytössä, mikä on vaikeuttanut asiointia. Haastateltu mies toteaa, että digipalvelujen pitäisi olla jokamiehenoikeus ja niiden pitäisi olla helppokäyttöisiä.

Haastateltu haluaisi etsiä netistä myös ”viihdettä ja elämänpiirin laajennusta.” Kunhan rajoitukset hellittävät, hän aikookin hankkia älypuhelimen. Apua sen käyttämiseen saa Joensuussa monen järjestön maksuttomasta digituesta, etänä nyt ja aikanaan taas kasvokkain.

Minna Tuuva

järjestökehittäjä

Katja Hämäläinen-Puhakka

yhteisökehittäjä

Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys

