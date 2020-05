Kuva: Mitro Härkönen / HS

Mistä on kyse sanoissa pussaaminen ja kännääminen? Vastaus voisi yllättää, jos kysymyksen esittäisi 1800–1900-luvulla Yhdysvaltoihin muuttaneille suomalaisille.

Amerikansuomen pussaaminen on työntämistä (push) ja kännääminen purkittamista tai tölkittämistä (can).

Monella meistä lienee amerikansuomesta jokin käsitys. Kyse voi olla vaikkapa sanasta mainari eli kaivostyöläinen (miner) tai lännen lokarista (logger on metsätyöläinen). Myös kaara ja taala (car, dollar) ovat saattaneet levitä käyttökieleemme juuri amerikansuomesta.

Käsitystä avartaa tuntuvasti suomen kielen professorin Pertti Virtarannan (1918–1997) vuonna 1992 ilmestynyt teos Amerikansuomen sanakirja, jota saa yhä Siirtolaisuusinstituutin verkkokaupasta. Lisäksi sanakirja mahdollistaa pienen ajatusleikin: miltä voisi näyttää, jos englannin vaikutus nykysuomeen kasvaisi merkittävästi?

Amerikansuomi ei omaksunut englannin piirteitä ihan niin orjallisesti kuin voisi kuvitella. Varsinkin kielioppi ja myös sanasto pysyivät pääosin suomalaisina, Virtaranta kirjoittaa.

Kaikki lainatkaan eivät ole yksioikoisia vaan paikoin jopa luovia. Veikeitä esimerkkejä ovat haukkumasanat sanomapitsi ja sanomakonna (son of a bitch, son of a gun). Myöskään soveltaminen ei ole miltä näyttää vaan lapiointia (shovel). Amerikansuomeen pohjautuu tiettävästi myös tokaisu ”se on saletti”, jonka taustalla piilee englannin solid.

Välillä on turvauduttu käännöslainoihin: lentokenttää on kutsuttu ilmakentäksi (airfield) ja olohuonetta istumahuoneeksi (sitting room).

Virtaranta kertoo kirjassaan, että amerikansuomeen on kohdistunut paljon ikäviä asenteita: on puhuttu muun muassa ”sekakielestä”. Jotta rinnastus puhumamme kielen anglismeihin olisi reilu, kannattaa muistaa, että siirtolaiset saapuivat keskelle aivan eri kieliyhteisöä ja usein nuorina.

Suomessa taivasteltiin 1990-luvulla, mitä ohjaaja Renny Harlinin puheenparrelle oli tapahtunut kymmenessä vuodessa. Virtarannan ja hänen työtovereidensa haastattelemat amerikansuomalaiset olivat asuneet Yhdysvalloissa yli viisikymmentä vuotta. Lisäksi Suomessa puhuttavaan suomeen on syntynyt tauotta uusia sanoja ja termejä.

Meillä onkin amerikansuomalaisiin verrattuna tyystin eri mahdollisuudet vaikuttaa siihen, puhummeko esimerkiksi ravintolassa take awaysta vai mukaan ottamisesta – ainakin vielä.

Kirjoittaja on HS:n kielenhuollosta vastaava toimittaja.