Kalle Aaltonen kirjoitti (HS Mielipide 8.5.), että ikäihmisten suojelu osoittaa arvostusta.

Vanha naisystäväni asuu kotonaan pienessä syrjäisessä kaupungissa, jossa ei juuri ole ollut virustartuntoja. Hän on lievästi muistisairas, mutta vielä koronakriisiin saakka hän jaksoi joka päivä hiipiä ulos kävelemään. Rollaattorin kanssa hän kävi kaupassa ja kirjastossa.

Nyt hän istuu kaiket päivät kotonaan nojatuolissa, koska hänen mukaansa ”hallitus on kieltänyt menemästä ulos”.

Järkipuhe ei mene hänelle perille. Istumisesta hänen krooninen selkävaivansa vain pahenee. Hän ei enää tiedä, onko yö vai päivä. Kotipalvelu tuo onneksi hänelle lääkkeet ja ruuan kotiin.

Täksi kevääksi oli suunniteltu kaikkea kivaa: oli palautumisjakso, josta hän on aina piristynyt, muistiklubi, senioriklubi ja ohjattua fysioterapiaa kuntosalissa. Mutta kaikki nämä peruttiin suojelun takia.

Hänen tyttärensä asuu ulkomailla maassa, jossa virustartuntoja on paljon, eikä hän voi 14 päivän karanteenisuosituksen takia tulla käymään. Minä taas jaksan 73-vuotiaana vain harvoin ajaa autolla viisi tuntia hänen luokseen. Kaikki hänen lähellään asuneet kaverit ovat joko kuolleet tai seonneet.

Ystäväni voi onneksi soittaa minulle seniorikännykällä, mutta kaikki muu teknologia on hänelle täysin outoa. Television liikkuvien kuvien katselu on nykyään ainoa ajanviete, koska kuulolaite on aina kadoksissa.

Ennen niin pirteä ja iloinen ikäihminen on muutamassa viikossa vajonnut apaattiseksi. Hän on masentunut ja hänen fyysinen kuntonsa on romahtanut. Hän ei tule enää koskaan menemään ulos omin voimin. Mutta toistaiseksi hän on vielä hengissä, mikä lienee ollut tämän suojelun tarkoitus.

Jarl Ahlbeck

Turku

