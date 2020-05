Lääkevalmistuksen haavoittuvuus on näkynyt eurooppalaisten ihmisten arjessa jo vuosia. Nyt koronaviruspandemia rikkoo globaaleja toimitusketjuja aiheuttaen epävarmuutta ja riskejä.

Emme voi enää tuudittautua luottamaan globaalin toimitusketjun avoimeen ja reiluun toimintaan. Esimerkiksi Intia ilmoitti maaliskuussa, että se rajoittaa lääkkeiden vientiä. Näin se turvaa kotimaista tarvetta mutta samalla aiheuttaa epävarmuutta muiden maiden lääkehuollolle. Jo ennen koronaviruspandemiaa Yhdysvallat on kiinnittänyt huomiota lääkehuollon suureen riippuvuuteen Kiinasta ja Intiasta.

Lääkehuollon näkökulmasta haavoittuvinta on farmakologisesti vaikuttavien aineiden valmistus, erityisesti patentista vapautuneissa lääkkeissä (niin sanotut rinnakkaislääkkeet). Pahimmillaan lääkeaineen valmistajia on vain muutamia, jotka vastaavat globaalista tuotannosta. Iso osa valmistajista sijaitsee EU:n ulkopuolella. Noin 40 prosenttia maailman lääkeraaka-aineista valmistetaan Kiinassa. Antibioottien valmistuksessa Kiinalla on 80–90 prosentin osuus.

Lääkevalmistus on viime aikoina automatisoitunut, jolloin työvoimakustannusten osuus kokonaiskustannuksista on vähentynyt. Lisäksi Kiinan hintataso on lähentynyt eurooppalaista tasoa.

Valmistuksen kotiuttaminen Euroopan unionin alueelle, myös Suomeen, onkin mahdollista. Erinomaisena esimerkkinä on ranskalaisen Sanofin helmikuinen ilmoitus rakentaa Eurooppaan globaalissakin mittakaavassa suuri lääkeraaka-aineiden valmistuspaikka.

Onnistunut lääkehuolto vaatii saumatonta yhteistyötä teollisuuden ja viranomaisten välillä. On myös muistettava lääkehuollon poliittinen ulottuvuus. Päättäjät ovat asettaneet lääkkeiden valmistajat tiukkaan hintakisaan, joka on ajanut valmistuksen suuriin yksiköihin, usein EU:n ulkopuolelle. Yhdysvaltain kauppaviranomainen (ITA) on todennut Kiinan valta-aseman valmistuksessa johtuvan yksinkertaisesti edullisesta hinnasta. Kiinalaisen valmistuksen alhainen hinta on tehnyt myös eurooppalaiset lääkeyritykset riippuvaisiksi kiinalaisista raaka-aineista.

Poliittisilla päätöksillä on suuri merkitys siinä, missä lääkkeet valmistetaan ja kuinka se vaikuttaa huoltovarmuuteen. Kaikissa tilanteissa hyvin toimiva lääkehuolto on tärkeä osa huoltovarmuutta, mutta ennen kaikkea se on aina osa parasta mahdollista potilaan hoitoa. Toimiva lääkehuolto johtaa positiivisiin kansanterveydellisiin ja -taloudellisiin vaikutuksiin.

Lääkkeet ovat investointi, ja lääkkeiden saatavuus on nyky-yhteiskunnassa rinnastettavissa energian ja puhtaan veden saantiin. Lääkekustannuksia on viime aikoina pidetty välttämättömänä pahana, josta on helppo leikata. On kuitenkin hyvä huomata, että lääkemenojen osuus terveydenhuollon menoista on nyt pienin koko 2000-luvulla.

Pandemian aikainen lääkehuolto ja sen varmistaminen on sujunut Suomessa erinomaisesti. Tästä suuri kiitos kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön, Fimean ja alan toimijoiden saumattomalle ja avoimelle yhteistyölle. Samanlaista yhteistyötä voisimme viedä eurooppalaisiin pöytiin, kun mietimme yhdessä EU:n huoltovarmuutta lääkehuollon näkökulmasta ja palautamme lääkevalmistusta Eurooppaan.

Jouko Savolainen

farmasian tohtori, EMBA, apteekkari, Itä-Suomen yliopiston apteekki

