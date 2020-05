Käynnissä oleva epidemia on tuonut keskusteluun terveydenhuollon perustavimmat arvokysymykset. Olemme pitkään yrittäneet tuoda terveydenhuollossa kustannus-hyötyanalyysien kautta päätöksenteon pohjaksi utilitarismia. Pyritään mahdollisimman suureen hyvään mahdollisimman suurelle joukolle. Tämä Jeremy Benthamin 1700-luvulla esittelemä filosofia kuulostaa hyvin järkevältä.

Terveydenhuollossa ei kuitenkaan usein toimita näin. Kuvitteellinen esimerkki on tehohoitoa vaativa onnettomuuspotilas, jolla on 50 prosentin mahdollisuus selvitä hengissä ja jolla olisi sopivat sydän ja maksa luovutettaviksi kahdelle menehtymäisillään elinsiirtoa odottavalle potilaalle. Utilitaristisesti ajatellen onnettomuusuhri jätettäisiin vaille tehohoitoa ja pelastettaisiin hänen elimillään kaksi ihmistä. Näin suurin osa ihmisistä ei silti haluaisi toimittavan.

Immanuel Kant on puolestaan esittänyt kategorisen imperatiivin käsitteen, joka tietyllä tavalla on vaihtoehto utilitarismille. On asioita, joita ei tule tehdä tai tulee aina tehdä hyötynäkökohtia punnitsematta. Todellisessa elämässä tasapainoilemme, pidämmekö kiinni periaatteista hinnalla millä hyvänsä vai hinnasta periaatteilla millä hyvänsä.

Ruotsi näyttää pyrkineen hoitamaan käynnissä olevaa epidemiaa utilitaristisesti. Lasketaan vapaan kokoontumisen ja talouden auki pitämisen hyöty ja ilo ja siitä vähennetään etupäässä vanhojen ihmisten aikaiset menehtymiset tautiin. Jos summa on suurempi kuin nolla, linja kannattaa.

Suomi on lähestynyt tilannetta enemmän kategorisen imperatiivin kautta. Kaikki ne, jotka voidaan nykyhetkessä pelastaa, pelastetaan. Ehkä tämä on kaveria ei jätetä -mentaliteettia tai sen tunnustamista, että identiteettimme rakentuu luottamukseen yhdenvertaisuudesta tosipaikan tullen. Toisaalta voi ajatella, että kriisin keskelläkin utilitarismiin kykenevä kansakunta on vahva.

Ruotsin mallissa ei kuitenkaan ole kysymys pelkästään utilitarismista vaan mallista, jossa tämän päivän uhraus tuo hyötyä tulevaisuudessa. Tällöin ollaan jo liukumassa ideologian tielle. Historiassa on esimerkkejä siitä, miten (jonkun toisen) uhraukset ja kärsimys tänään on esitetty välttämättömiksi, jotta päästään yhteiseen hyvään ja utopiaan myöhemmin.

Pitkän aikavälin ennusteet ovat käynnissä olevassa epidemiassa kuitenkin epävarmoja. Uuden viruksen käyttäytyminen on arvoitus, eikä koskaan aikaisemmin ole globaalisti toteutettu yhtä massiivisia rajoitustoimia kuin nyt. Mallien matemaattinen oikeellisuus ei kerro niiden kyvystä ennustaa todellisuutta. Tulossa voi olla yksi tai useampia huippuja, tai taudin ilmaantuvuus voi jatkossa noudattaa kaoottista dynamiikkaa. Tiedämme, että emme tiedä.

Uhrata ihmishenkiä, koska epävarma ennuste lupaa siitä hyvää tulevaisuudessa, on suuri eettinen valinta. Tämän takia tieteellinen ajattelu, brutaali kriittisyys malleihin ja tuloksiin ja täydellinen avoimuus ovat välttämättömiä. Muuten toimimme samoin kuin roomalaiset tukeutuessaan Sibylin kirjoituksiin tai kreikkalaiset Delfoin oraakkeliin.

Visa Honkanen

dosentti, kehittämisjohtaja, Hus

