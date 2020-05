Sairaaloiden henkilökunta on nyt pandemian aikana erityisen kovan paineen alla. Fyysinen ja myös henkinen rasitus on huomattavasti tavallista voimakkaampi. Työtä on kuitenkin tehtävä, myös ylityötä ja ylimääräisiä vuoroja. Lomien siirrostakin on ollut tietoja.

Nimimerkki Äiti Helsingistä (HS Mielipide 30.4.) otti ansiokkaasti esille tärkeän näkökohdan: nyt olisi aika antaa erityisesti koronaviruspotilaita hoitaville sairaanhoitajille määräaikainen kunnollinen palkankorotus valtion varoista.

Pertti Johannes Palo

lääketieteen ja kirurgian tohtori, Turku

