Muut lehdet

Ilkka-Pohjalaista huolestuttaa juttujen ruuhkautuminen korona­virus­epidemian koettelemassa oikeus­laitoksessa.

”Järjestelmä on hidas ja ruuhkautunut jo ennestään, mutta vielä tukkoisempia aikoja on edessä.”

”Viime syksynä oikeusjärjestelmän parissa toimivat virittelivät keskustelua niistä keinoista, joiden avulla oikeuden toteutumista voitaisiin nopeuttaa. Varsinkin käräjäoikeuksien roolia on haluttu korostaa.”

”Muutos pitää tehdä niin, että käräjä­oikeuksien kyky ratkaista juttuja tarpeeksi korkeatasoisesti varmistetaan.”

”Käräjäoikeuksissa on keskeytetty 5 587 rikosasian käsittely. Se on yli neljäsosa vuosittain käsiteltävistä rikosasioista. Myös siviiliasioita on keskeytettynä yli tuhat.”

”Tuomioistuimet ovat saamassa lisä­rahoitusta videoyhteyksien kehittämistä varten. Henkilöstön palkkaamiseen ­määrärahoja on luvassa todennäköisesti vasta vuonna 2021. Nämä toimet eivät riitä pelastamaan oikeuslaitosta pahoilta ruuhkilta.”

”Oikeuslaitos on yksi niistä lukuisista yhteiskunnan osa-alueista, jotka joutuvat koronan takia ahtaalle.”

”Vaarana on, että oikeuden toteutu­misen hidastuminen entisestään aiheuttaa epäluottamusta elintärkeään toimintoon.”

Savon Sanomat pohtii urheilun ja kulttuurin toimintaedellytyksiä ensi kesänä.

”Urheilussa on luvassa helpotusta kesäkuun alusta alkaen, kun osana koronarajoitusten vaiheittaista purkamista hallitus sallii kilpailut ja sarjojen käynnistämisen. Ei kuitenkaan riitä, että tapahtumia saa järjestää, vaan erityisesti yksityisrahoitteisella sektorilla ne on voitava järjestää kannattavasti.”

”Katsojat mukaan lukien tapahtumissa voi olla mukana enintään 500 henkeä, kunhan etäisyyksistä ja hygieniasta huolehditaan. Ammattimaisen urheilun ja kulttuurin puolella niin vähäinen yleisömäärä ei yleensä riitä alkuunkaan kulujen kattamiseen.”

”Rajaus on jo aiemmin johtanut lähes koko kulttuurikesän perumiseen. Esityksiin asti saattaa yltää osa kesäteattereista. Museoiden auki pitäminen ja elo­kuvien esittäminen voi olla juuri ja juuri kannattavaa.”

”Erityisesti urheilupuolella mahdollisuuksia tarjoavat tv-lähetykset. Koska kilpailevaa tarjontaa on vähän, kotimainen urheilu voi kiinnostaa tavallista laajempaa yleisöä. – – Kun harva mahtuu katsomoonkaan, tv-tulot voivat hieman paikata sarjojen ja seurojen taloutta.”

”Vakavin uhka on hallituksen koros­tama mahdollisuus koronarajoitusten uudelleenkiristämiseen.”

”Hallituksen pitäisi antaa mahdollisimman nopeasti tarkat ohjeet ja säännöt, joiden määrittelemissä rajoissa yrittäjät, yhteisöt, seurat, sarjat ja liitot voivat edetä päätöksissään.”

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.