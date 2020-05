Hesarin jutussa (8.5.) kerrottiin, että kaupunki on kehottanut omaishoitajia käyttämään lakisääteisiä vapaitaan harkiten. Totuus kuitenkin on, ettei harkinta ole mahdollista, sillä lomat on käytännössä peruttu kokonaan ja lyhytaikaiset hoitopaikat on suljettu. Kriisipaikan saa vain sairastumisen tai omaishoitajan täydellisen romahduksen vuoksi.

Minulla lieneekin romahdus ennen pitkää edessä, sillä lähes kolmeen kuukauteen en ole saanut taukoa puolisoni ympärivuorokautisesta hoitamisesta, eikä tilanteelle näy loppua. Pieneen kotiin ei voi kuvitella ulkopuolista yöhoitajaa, eikä yhden yön uni auttaisikaan palautumaan. Missä sen yön edes viettäisin? Sama koskee päivällä kotiin tarjottavaa tilapäistä apua, vaikka se tietenkin on parempi kuin ei mitään.

Olen tähän asti jaksanut kuukausittaisen lyhyen hoivakotijakson ansiosta. Nyt voimat alkavat loppua, kun eristyksen vuoksi läheisiinkin on vain vähän kontakteja. Tilapäinen hoitopaikka pitää saada järjestetyksi ennen kuin omaishoitajien tilanne kriisiytyy, kun paikkoja siis ilmeisesti kuitenkin on.

Jutussa kerrottiin omaishoitajasta, joka vertasi tilannettaan avovankilaan. Sekin tuntuisi houkuttelevalta paikalta verrattuna tähän jatkuvaa valppautta vaativaan 24/7 vankeuteen.

Uupunut omaishoitaja

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

