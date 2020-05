Kiitos Esa Mäkiselle tervejärkisistä neuvoista suhtautumisessa koronavirusta koskevaan informaatioon (HS 9.5.).

Keskustelu koronaviruksesta on avautunut tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden tieteellisiltä areenoilta päivälehtien palstoille. Keskustelua on nyt seuraamassa myös maallikoita, joille tutkijoiden eriävät käsitykset voivat olla hämmentäviä, etenkin jos kuuluu riskiryhmään. Esitettyjen väitteiden perusteella on vaikea päätellä, onko jännitteissä kysymys vähäisistä näkemyseroista, olennaisista eroista tutkimustulosten uskottavuudessa vaiko yksittäisten asiantuntijoiden ”lavashowsta”.

Pahimmillaan avoimuuden rinnalla kasvaa kansalaisten hätääntyminen omasta ja läheisten ”oikeasta” toiminnasta. Ihmisten edellytykset sietää epätietoisuutta ja turvattomuutta ovat erilaiset. Turvattomuuden lietsominen näissä oloissa on epäeettistä. Rauhoittava oli professori Pentti Huovisen toteamus, että emme vielä tunne riittävästi virusta emmekä sen hallitsemisen parasta tapaa (HS 7.5.).

Ristiriitaisenkin tiedon tehtävä on rakentaa entistä vahvempaa tietopohjaa päätöksentekijöiden ratkaisuille ja vastuullisten virkamiesten toiminnalle. Päätöksiä on kuitenkin tehtävä ja toimittava myös siinä vaiheessa, kun varmaa tietoa ei vielä ole.

Myös keskustelua hallitsevat käsitteet – kuten laumasuoja, tukahduttaminen ja hybridistrategia – hämmentävät. Käsitteiden käyttö niin eduskuntakeskusteluissa kuin avainhenkilöiden puheenvuoroissakin on vielä horjuvaa. Tässä median rooli on merkittävä.

Laatikaa koronasanakirja ja sitä täydentävä selkeä tulkinta Katekismuksen kymmenen käskyn selityksen tapaan: mitä se on? Median rooli lukijoiden, kuulijoiden ja katselijoiden palvelijana – ei vain asiantuntijoiden tietoarsenaalin tai mielipide-erojen esittelijänä – on juuri nyt arvaamattoman tärkeä.

Aulikki Kananoja

ylisosiaalineuvos, Helsinki

