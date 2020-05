Sivistystyönantajien Heikki Holopainen kaipasi (HS Mielipide 6.5.) ulkomaalaisten opiskelijoiden rekrytoimista paikkaamaan Suomea uhkaavaa osaajapulaa. Valitettavasti Holopaisen ratkaisu pahentaa osaajapulaa, jos ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää ei kasvateta muulla kuin julkisella rahoituksella.

Ulkomaalaisista korkeakouluopiskelijoista Suomeen työllistyy opintojensa jälkeen vain noin puolet, suomalaisista lähes 90 prosenttia. Jos nykyistä korkeakoulutustarjontaa suunnataan enemmän ulkomaalaisille opiskelijoille, se vähentää työmarkkinoille tulevien korkeakoulutettujen määrää eikä suinkaan lisää sitä. Vakaalla aloituspaikkamäärällä Holopaisen lääke olisi pahempi kuin hoidettava tauti.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää voi lisätä myös lisäresursseilla. Tällöin pitää muistaa kotimainen hakijasuma. Hakijasumassa on noin 50 000 henkilöä, joilla siirtyminen korkeakouluun on kesken. He pääsevät ennen pitkää opiskelemaan, kunhan korkeakoulutukseen pääsy ei heikkene.

Suurin este hakijasuman purkamiselle ja siirtymän nopeuttamiselle on aloituspaikkojen riittämättömyys. Aloituspaikkoja lisäämällä voidaan siis saada merkittävästi enemmän koulutettua työvoimaa työmarkkinoille, jos lisäys kohdentuu suomalaisille.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän lisääminen on tavoitteena tärkeä, mutta se auttaa osaajapulaan vain, jos tulijat kattavat omat koulutuskustannuksensa. Rajallisten julkisten resurssien suurempi ohjaaminen ulkomaalaisille opiskelijoille vain pahentaisi työmarkkinoiden osaajapulaa.

Aleksi Kalenius

erityisasiantuntija, Soste Suomen sosiaali ja terveys ry

Hannu Karhunen

vanhempi tutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos

