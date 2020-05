Rikosuhripäivystyksen asiakkaana on nykyään noin 190 ulkomaalaista työntekijää, jotka ovat joutuneet työperäisen hyväksikäytön uhriksi Suomessa. Hyväksikäytetyn työntekijän kynnys hakea apua on korkea muun muassa siksi, että hän pelkää menettävänsä toimeentulonsa. Sen seurauksena vaarantuu mahdollisuus saada jatkoa paitsi omalle oleskeluluvalle myös perheenjäsenten oleskeluluville. Koronaviruspandemia on vaikeuttanut uhrien tilannetta entisestään.

Moni työntekijä on päässyt irtautumaan hyväksikäyttötilanteesta löydettyään uuden työpaikan vastuullisesta yrityksestä. Tämäkään ei aina auta työntekijää saamaan perheenjäseniään Suomeen tai jatkoa Suomessa jo asuvien perheenjäsenten oleskelulupiin.

Perheenyhdistämisen tulorajat ovat niin korkeat, ettei niitä usein täytä edes tekemällä kokopäivätyötä suomalaisessa ravintolassa, vaikka oleskelulupaa haettaisiin vain puolisolle. Nelihenkisen ydinperheen osalta bruttotuloja vaaditaan noin 3 500 euroa kuukaudessa, mikä on enemmän kuin suomalaisten kokoaikatyötä tekevien keskipalkka. Korkeat tulorajat ovat johtaneet tilanteisiin, joissa osa perheestä on karkotettu Suomesta.

Joissakin tapauksissa työnantaja on ottanut maksun siitä, että hän näyttää maksavan työntekijälle toimeentuloedellytyksen täyttävää palkkaa, josta työntekijä joutuu kuitenkin palauttamaan osan. Tosiasiallinen käteen jäävä palkka ei tällöin aina täytä edes vähimmäispalkkasäädöksiä.

Käytännössä perheet tulevat siis toimeen pienemmillä tuloilla kuin mitä oleskelulupia varten vaaditaan, eivätkä ne myöskään tukeudu sosiaaliturvaan. Korkeita tulorajoja ei voikaan perustella sillä, että ilman niitä perheet joutuisivat täydentämään tulojaan sosiaaliturvalla.

Karkotuksen pelko vaikeuttaa irtaantumista hyväksikäyttötilanteesta. Kun apua hakeneet ja muualle työllistyneet työntekijät joutuvat karkotusuhan alle, se näyttäytyy yhteisölle viestinä siitä, ettei apua kannata hakea, kunnes perheen oleskeluoikeus on taattu.

Vastuulliset ravintola-alan yritykset ovat nähneet tilanteita, joissa kokki ei ole voinut vaihtaa niille töihin tulorajojen takia. Yksi työ, josta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, ei riitä täyttämään edellytyksiä perheen oleskeluluvalle tai sen jatkolle.

Maahanmuuttoviraston omien ohjeiden mukaan se voi poiketa toimeentuloedellytyksestä, jos siihen on poikkeuksellisen painava syy. Käytännössä poikkeuksia ei juuri ole tehty.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen toi esille (HS 7.5.) mahdollisen tarpeen tehdä poikkeusratkaisu tilanteissa, joissa ulkomaalaisia työntekijöitä tai heidän perheitään uhkaisi karkotus poikkeustilan vuoksi. Esimerkkinä toimenpiteestä toimittaja mainitsi oleskelulupien tilapäisen jatkamisen.

Kannatamme ehdotusta, joka vähentäisi työntekijöiden ahdinkoa ja takaisi yrityksille osaavan työvoiman saatavuuden poikkeustilan jälkeen. Lisäksi olisi aika ottaa kohtuullistamismahdollisuus aidosti käyttöön ja arvioida tulorajoja uudestaan.

Pia Marttila

koordinoiva erityisasiantuntija, ihmiskaupan uhrien auttamistyö, Rikosuhripäivystys

Satu Vennala

HR-päällikkö, HOK-Elanto, ravintolatoimiala

