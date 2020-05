Kuva: Mitro Härkönen

Parin viime kuukauden aikana on voinut tuntua siltä, että elämä pyörii vain korona­virus­epidemian ympärillä eikä muuta elämää olekaan. Tämähän ei tietenkään ole totta, vaan muu elämä on ehkä jäänyt epidemian varjoon.

Ihmisillä on esimerkiksi muitakin sairauksia ihan entiseen tapaan. Moni on kuitenkin perunut lääkärin vastaan­otto­aikojaan tai syöpä­seulontojaan korona­viruksen pelossa, ja sillä voi olla jatkossa kohtalokkaita seurauksia.

Kiireetöntä hoitoa on ajettu alas myös hammashoidossa. Varotoimi oli tarpeen, koska alussa ei tarkalleen tiedetty, miten suuri tartuntariski on. Myös potilaat itse peruivat aikoja.

Hammaslääkäriliitto on arvioinut, että huhtikuun loppuun mennessä käynnit hammaslääkäreillä olivat vähentyneet 70 prosenttia. Kun vielä helmikuussa käyntejä oli keskimäärin noin 65 000 viikossa, huhtikuun lopulla niitä oli enää noin 20 000 viikossa. Sen jälkeen käynnit ovat alkaneet hienoisesti lisääntyä.

Suun terveydestä kannattaa pitää huolta, sillä suussa olevat tulehdukset levittävät bakteereja myös muualle elimistöön. Tulehduksilla voi olla yhteys esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksiin, jotka ovat edelleen suomalaisten yleisimpiä kuolinsyitä.

Hampaat pitäisi harjata kahdesti ­päivässä ja hammasvälit puhdistaa päivittäin, mutta kaikki suomalaiset eivät tee niin. Jos korona-aika on lisännyt napostelua ja karkin syöntiä, hampaat ovat kovilla.

Suun terveydenhuollossa on ennen koronakriisiä pysytty hoitotakuun rajoissa niukin naukin. Nyt edessä on iso hoitovelka, joka voi ruuhkauttaa palvelut. Näin on varsinkin pääkaupunkiseudulla, jossa epidemian vuoksi peruttiin paljon kiireetöntä hoitoa.

Kalliit julkisen hammashoidon asiakasmaksut tai yksityisen puolen hinnat ovat jo pitkään olleet monelle pienituloiselle este hakeutua hammashoitoon. Tämä kävi ilmi muun muassa vuoden 2017 Finterveys-väestötutkimuksessa. Hampaissa näkyvät siten suomalaisten terveyserot ja eriarvoisuus.

Varsinkin pienituloiset eläkeläiset lykkäävät hammashoitoon hakeutumista viimeiseen asti. Suun tulehdukset voivat olla pitkään oireettomia, ja oireiden ­ilmaantuessa tauti on usein jo pitkällä.

Hammashoidon ruuhkaa voi purkaa esimerkiksi palveluseteleillä, mutta asiakkaan maksuosuus hoidosta kaipaa jatkossa myös isompaa muutosta.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.