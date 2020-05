Runsaan neljänkymmenen vuoden opettajaurani aikanani olen usein ihmetellyt, miten vanhemmat voivat sallia lapsen luvattomat poissaolot koulusta. Olen miettinyt, miksi jotkut vanhemmat mahdollistavat lapselleen syrjäytymisen eivätkä piittaa lastensa oppivelvollisuudesta.

Nyt ihmettelen, miksi vanhemmat lähettävät lapsensa 12 päiväksi kouluun opettelemaan hihaan yskimistä, turvavälien pitämistä ja käsien pesua.

Koulujen tarkoituksena pitäisi olla eri kouluaineiden ja sosiaalisten taitojen opettaminen, mikä nyt keväällä taitaa jäädä sivuseikaksi.

Opettajana minun on täytynyt perustella oppilaille ja vanhemmille, miksi kouluun palaaminen on nyt tärkeää. Tätä perustellessani minulla on ollut koko ajan olo, että nyt en ole oikealla asialla.

Mielestäni ”uuden normaalin” opiskelu olisi voitu aloittaa vasta syksyllä ja säästää oppilaat koronavirustartuntojen pelolta ja opiskelutyylin muutokselta, kun etäkoulusta siirrytään takaisin lähiopetukseen.

Pekka Bergman

erityisopettaja, Vihti

