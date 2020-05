Etäkoulukäytännöt ja kuntien säästöpaineet ovat eriarvoistaneet adhd-oireisten lasten ja nuorten oikeuden oppimiseen. Miten perheitä autetaan nyt, entä kestääkö kuntien kukkaro tulevan laskun?

Poikkeusolosuhteet haastoivat ja haastavat edelleen meitä kaikkia. Koulut digiloikkasivat etäopetukseen, ja perheet järjestivät arjen palapeliä uusiksi. Muutokset toivat adhd-oireisten elämään poikkeuksellisen paljon haasteita, kun välttämättömät arjen rutiinit ja toimintakykyä tukevat rakenteet hävisivät.

Erityisopetuksesta ja muista koulun resursseista ei saa leikata. Parhaimmillaan koulu luo pohjan adhd-oppilaan vahvalle itsetunnolle ja omien vahvuuksien hyödyntämiselle. Opettajien on pystyttävä antamaan tarvittavaa tukea myös tulevaisuudessa.

Koulut ansaitsevat myös kiitoksen. On tehty oppimista tukevia ratkaisuja sekä luotu onnistuneita puitteita oppimiselle. Perheiden kanssa tehdään yhteistyötä. Kannustavat aikuiset saattelevat oppilaita kohti tasapainoista aikuisuutta.

Yhdenvertaisuus koskee kaikkia, myös adhd-oireisia. Perheiltä saatu palaute ja vanhemmille etäkoulusta tehdyt kyselyt osoittivat, että tavat yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi ovat olleet kirjavia. Parhaimmillaan oppimisen tukea toteutettiin onnistuneesti verkon välityksellä, pahimmillaan oppilaat jäivät oman onnensa nojaan.

Myös adhd-oireisille oppilaille välttämättömiä koulunkäynnin ohjaajia on lomautettu, vaikka itsenäinen työskentely ilman minkäänlaista tukea on osalle oppilaista mahdotonta. Adhd-oireisille yhdenvertaisuus tarkoittaa yksilöllisiä ratkaisuja. Osalle etäkoulu on ollut tervetullut vaihtoehto ja tuottanut uusia hyviä käytäntöjä luokkatilanteissa kuormittuville oppilaille. Ehdotamme etäopiskelua yhdeksi yksilöllisen tuen muodoksi myös tulevaisuudessa.

Perheiden hyvinvointi heijastuu lasten ja nuorten kykyyn käydä koulua – panostetaan siis perheisiin. Koulu ja oppilashuolto luovat hyvän perustan lapsen ja perheen tukemiseen. Koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa ja sen jälkeen tarvitaan vielä pitkään perheitä tukevia sosiaali- ja koulutoimen sekä terveydenhuollon palveluita. Niistä ei voi leikata.

Adhd on neuropsykiatrinen oireyhtymä, joka on noin 250 000 suomalaisella. Heidän kohtaamansa haasteet arjessa heijastuvat nyt ja tulevaisuudessa myös yhteiskuntaan. Se, miten ratkaisemme resurssien käyttöä nyt, vaikuttaa yksilön elämänkaareen ja kuntien menoihin tulevaisuudessa.

Adhd-oireisten lasten ja nuorten eriarvoisuudesta pitää olla huolissaan. Valinnat tehdään nyt. Riittämätön tuki maksetaan tulevaisuudessa moninkertaisena.

Piia Haukilahti

Marjo Hodju

Tuuli Korhonen

suunnittelijoita, Adhd-liitto

