Helsingin Sanomat kysyi 12.5. julkaistussa jutussaan, miksi Yleisradio ei julkaissut professorin kolumnia, jossa tämä arvosteli hallitusta. Yleisradio oli ennen jutun julkaisua toimittanut kirjoittajalle vastauksen. Jostain syystä vastaus ei kuitenkaan päätynyt juttuun saakka.

Tarjottua kolumnia ei ostettu, sillä kirjoittaja oli käsitellyt samaa aihetta eli hallituksen epäselvää tiedottamista jo aikaisemmin Ylen Aamussa. Lisäksi samaan aihepiiriin liittyen oli jo viikon sisällä julkaistu kaksi muuta mielipiteellistä tekstiä: Pekka Juntin kolumni rajaan liittyvien rajoitusten epäselvyyksistä sekä hallituksen epäselvää tiedottamista analysoiva Robert Sundmanin blogi.

Mielipiteellisen aineiston tarkoitus on tarjota yleisöllemme uusia näkökulmia, mahdollisimman monipuolisesti erilaisiin elämän osa-alueisiin liittyen. Tähän pyrimme vastuullisena mediana myös jatkossa.

Saamme päivittäin lukuisia juttutarjouksia. Se, että kaikkia tarjottuja juttuja ei osteta, on osa kaikkien toimitusten normaalia arkea. Vain valintojen tekeminen, näkökulmien terävöittäminen, ajoitus ja tiukka editointi synnyttävät laadukasta journalismia.

On selvää, että jokaista aikataulujen ulkopuolelta tarjottua tekstiä ei voida ostaa ja julkaista. Myös kolumnistimme tietävät tämän, ja kolumnistiemme ohjeissa sanotaan, että aiheista kerrotaan tuottajalle etukäteen. Tämä on ainoa tapa varmistaa, että pystymme tarjoamaan yleisölle monipuolisesti näkökulmia eri aihepiireistä ja vältytään päällekkäisyyksiltä.

Emme tule jatkossakaan ostamaan kaikkia meille tarjottuja sisältöjä. On vastuutonta luoda mielikuva jostakin poikkeuksellisesta toiminnasta, kun kyse on kaikkien toimitusten normaalista arjesta. Jokaisella toimituksella on oikeus otsikoida juttunsa parhaaksi katsomallaan tavalla. Journalistin velvollisuus on kuitenkin pyrkiä jutuissaan totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

Jouko Jokinen

vastaava päätoimittaja, Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminta

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.