Eikö ole mitään rajaa, millaista työpanosta, muuntautumiskykyä ja joustavuutta opettajilta vaaditaan? Etäopetukseen siirryttiin yhdessä yössä. Opettelimme uudet työtavat ja laitteet ja muokkasimme opintosisällöt niihin sopiviksi.

Kun työskentely oli asettunut rytmiinsä ja alkoi sujua ilman ylimääräisiä työtunteja, tuli komennus palata takaisin kouluun. Nyt on taas luotava uusi kouluarki. Jokainen hetki koulussa on suunniteltava tarkasti – pyörä on keksittävä uudelleen.

Kevään arviointien aika on käsillä, ei niin pieni työ sekään. Ja vielä pitäisi löytää aikaa tuen tarpeen arvioinnille ja suunnitelmien tekemiselle syksyn tuen järjestämistä varten.

Kuormittunut opettaja

