Elvytyksen ei pitäisi aina olla panostusta vain yhteiskunnan teknisiin perusrakenteisiin kuten teihin tai rautateihin. Elvytys voisi olla myös sijoitusta sosiaali- ja terveydenhuollon parempaan toteuttamiseen.

Tästä hyvä esimerkki olisi pienentää lapsiryhmien kokoa varhaiskasvatuksessa ja lisätä henkilökuntaa. Alle kolmevuotiaiden ryhmissä voisi olla enintään kymmenen ja yli kolmevuotiaiden ryhmissä viisitoista lasta.

Sujuva arki ja lasten turvallisuuden takaaminen edellyttävät, että päiväkotien henkilökunnasta vähintään puolet on lastenhoitajia. Ihannetilanteessa varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä olisi aina kaksi opettajaa ja kaksi lastenhoitajaa. Tämä olisi todellista elvytystä ympäri Suomen.

Varhaiskasvatuslain uudistajat unohtivat viime hallituksessa, että myös lastenhoitajat osaavat ohjata lasten leikkejä, edistää hyvää itsetuntoa ja harjaannuttaa vuorovaikutustaitoja sekä pitää yllä turvallisia rajoja. Leikin ohjaus ja vaipanvaihto eivät vaadi akateemisia tutkintoja.

Mitä nuorempia lapsia päiväkoteihin tulee, sitä enemmän on kiinnitettävä huomiota perushoitoon, leikkiin, kiireettömään arkeen ja perusturvallisuuteen. Lapsista ei pidä tehdä päiväkodeissa pikkukoululaisia, vaan on panostettava syliin, huolenpitoon ja mukaviin leikkeihin sekä aikuisten aitoon läsnäoloon ja kannustavaan ilmapiiriin. Jokainen lapsi on utelias ja haluaa kokeilla ja opetella asioita turvallisessa oppimisympäristössä.

Lapsi oppii parhaiten leikin ja elämysten kautta tutkimalla asioita itse yhdessä kaverien ja aikuisten kanssa. Pienissä lapsiryhmissä nämä tavoitteet toteutuisivat paremmin.

Pasi Toivonen

varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Tampere

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.