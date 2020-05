Koulujen avaamista lyhyeksi aikaa on helppo arvostella järkisyillä: Etäkoulua olisi ollut helppo jatkaa. Kuinka hankalaa kaikki onkaan? Mitä jos virus leviää?

Kun torstaina aamulla katsoin kouluun lähtevien alakouluikäisten lasteni iloa, olen vakuuttunut, että hallituksen ratkaisu oli oikea.

Kukaan ei pysty tarkasti sanomaan, mitä koulujen avaaminen tarkoittaa koronavirusepidemialle.

Mutta äitinä tiedän, että lapsille lukuvuoden lopetus yhdessä kavereiden ja opettajan kanssa on tärkeää. Kotona tehtävien tekeminen yksin on ollut tylsää, ja koko koulukin on alkanut tuntua tyhmältä. Palautetta omasta osaamisesta ei ole saanut, ja motivaatio tehdä työt kunnolla on hiipunut.

Paluu kouluun muistuttaa toivottavasti mieliin, että koulussa on kivaa ja koulutehtävien tekemisellä on merkitystä.

Eeva Landowski

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.